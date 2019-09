PSG, i tifosi non hanno perdonato Neymar: prevista un'accoglienza ostile

Dopo la telenovela estiva, i tifosi del PSG (quantomeno una parte) non sono molto felici di Neymar e non saranno "buoni" con lui al rientro.

Dopo una lunga estate di trattative, dichiarazioni e affari saltati, Neymar alla fine è rimasto al . Adesso, con il lontano e rimasto solo un sogno estivo, il brasiliano dovrà riconquistarsi la fiducia dei tifosi francesi.

Il giocatore ha giocato con il in questa sosta, segnando e mostrandosi in ottima forma. Adesso è pronto anche per il ritorno sul campo con il , ma Tuchel si domanda: meglio farlo esordire in casa o fuori casa? Si teme infatti l'accoglienza da parte dei tifosi.

Secondo quanto riportato da 'Le Parisien', una parte dei tifosi non ha preso bene l'atteggiamento di Neymar e non sarà accogliente alla prima partia di Neymar. La prossima partita di , sabato pomeriggio, il PSG l'affronterà in casa contro lo .

Mentre la prossima in trasferta è quella contro il , giorno 22 settembre. Tuchel dovrà decidere in fretta. La dirigenza crede che sia meglio rompere il ghiaccio il prima possibile, quindi anche in casa.

I tifosi tra l'altro si confessano irritati ma, dopo una prima accoglienza ostile, dovrebbero trattare Neymar con indifferenza nelle prossime giornate di Ligue 1.