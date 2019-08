Ander Herrera senza peli sulla lingua: "Tutti odiano il PSG? Mi piace essere odiato"

Il nuovo acquisto del PSG Ander Herrera parla dell'odio che c'è verso la sua nuova squadra senza peli sulla lingua: "Mi piace essere odiato".

Il è, come noto, tra i club più odiati di , soprattutto da quando ha iniziato la sua tradizione milionaria e vincente negli ultimi anni. C'è chi a quest'odio ha fatto presto il callo. Anzi.

Si tratta di Ander Herrera, nuovo acquisto della società francese, arrivato in estate a parametro zero dal PSG. Uno a cui, per suo stessa ammissione, piace sentirsi odiato.

L'ex United e Bilbao lo ha confessato ai microfoni di 'France Football', parlando appunto della reputazione della sua nuova squadra.

"Il PSG è un club che ha classe ed è rispettato. So anche che è uno dei club più odiati in Francia e questo mi piace".

Ora starà anche a lui rendere il PSG ancora più antipatico al resto della Francia, possibilmente per lui a suon di vittorie e trofei...