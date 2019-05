PSG-Buffon, Tuchel avvisa: "Dal prossimo anno stop all'alternanza in porta"

Il tecnico del PSG assicura che nella prossima stagione ci sarà un solo portiere titolare: "Non si può andare avanti così". Buffon a rischio?

L'avventura di Gianluigi Buffon al potrebbe già essere ai titoli di coda. Ulteriori indizi in tal senso arrivano della parole di Tuchel alla vigilia della gara di contro l'Angers.

Il tecnico infatti ha chiarito che dalla prossima stagione non ci sarà più alternanza tra i pali ma anche il PSG avrà un solo portiere titolare.

"Siamo forse il primo club di sempre ad alternare i portieri ed è stato possibile grazie a due persone eccezionali come Gigi e Alphonse, che hanno fatto squadra, si sono incoraggiati l'uno con l'altro. Ma non possiamo continuare così. Dall'anno prossimo si cambia".

Buffon quest'anno ha giocato 20 partite in Ligue 1 e tre in , Areola cinque in meno in Ligue 1 ma due in più in Champions. Adesso però Tuchel dice basta.

"Quello del portiere è un ruolo particolare e non è possibile cambiare ogni due-tre partite. Non ci sarà più alternanza, chi sarà il titolare non posso dirlo, non è deciso, ma di sicuro non cambieremo più ogni tre partite".

A questo punto resta da capire se a lasciare Parigi sarà Buffon, il cui contratto peraltro scade il 30 giugno, o se il PSG deciderà di cedere Areola.

In ogni caso comunque sembra difficile che il PSG affidi la porta al 41enne Buffon, che eventualmente potrebbe restare a Parigi per tentare l'ultimo assalto alla Champions League della sua carriera ma come secondo di Areola. O del suo sostituto.