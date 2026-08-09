Supercoppa UEFA - Finale 12 ago 2026 - 15:00 Red Bull Arena

Paris Saint-Germain-Aston Villa inizierà il 12 agosto 2026 alle 16:00 EST e alle 20:00 GMT.

Anteprima della Supercoppa UEFA

Il PSG, campione d'Europa in carica da due stagioni, affronta l'Aston Villa, vincitore dell'Europa League, per assegnare la Supercoppa UEFA a Salisburgo. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Come siamo arrivati qui

Il PSG campione d'Europa di Luis Enrique punta a diventare solo la seconda squadra nell'era moderna a confermarsi in Supercoppa, dopo l'impresa riuscita al Real Madrid nel 2016 e nel 2017. Nella finale di Champions League della scorsa stagione ha superato l'Arsenal ai rigori.

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Sulla sua strada c'è l'Aston Villa di Unai Emery, che a maggio ha battuto il Freiburg nella finale di Europa League in una notte storica per il club a Istanbul. Gli unici precedenti tra Parigi e il Villa hanno regalato scintille, con la squadra francese che ha avuto la meglio in un avvincente quarto di finale di Champions League per 5-4 complessivo nella stagione 2024/25, resistendo alla rimonta del Villa da 5-1 sotto.

I connazionali spagnoli Enrique ed Emery si ritrovano uno di fronte all'altro in quella che si preannuncia come un'entusiasmante apertura della nuova stagione europea.

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Cosa hanno aggiunto PSG e Villa sul mercato?

Giovedì il Paris ha annunciato l'arrivo del trequartista 24enne Maghnes Akliouche dal Monaco.

Il Villa si è rinforzato con gli acquisti del difensore centrale Modou Kéba Cissé, del centrocampista João Gomes e dell'ala argentina Alejandro Garnacho, arrivato in prestito dal Chelsea. Tutti e tre potrebbero fare qui il loro esordio ufficiale. È arrivato anche il trequartista svizzero Johan Manzambi dal Freiburg, ma salterà la partita per infortunio.

Probabili formazioni

PSG (4-3-3): Safonov; Zabarnyi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Dro Fernández; Mbaye, Mayulu, Kvaratskhelia.

Villa (4-2-3-1): Bizot; Cash, Konsa, Pau Torres, Maatsen; João Gomes, Kamara; McGinn, Buendía, Garnacho; Watkins.

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Notizie sulle squadre e rose

Luis Enrique non ha confermato una probabile formazione titolare in vista della Supercoppa e il PSG non ha indicato infortuni o squalifiche nelle informazioni disponibili sulla rosa. Sono attesi aggiornamenti più a ridosso del calcio d'inizio.

Allo stesso modo, Unai Emery non ha ancora indicato il suo undici previsto per l'Aston Villa. In questa fase non sono state fornite informazioni su infortuni o squalifiche e ulteriori aggiornamenti sulla squadra saranno aggiunti non appena disponibili.

Forma

Gli ultimi cinque risultati del PSG comprendono sia la fine della scorsa stagione sia l'attuale pre-campionato, con tre vittorie e due sconfitte. L'uscita più recente è stata la sconfitta per 3-0 in amichevole contro il Mallorca il 5 agosto, mentre il precedente risultato ufficiale è stato l'1-1 contro l'Arsenal in Champions League il 30 maggio, valso come successo nel computo complessivo. Nelle cinque partite il PSG ha segnato cinque gol e ne ha subiti sette, ottenendo anche vittorie contro Paris FC e Brest in Ligue 1 per chiudere la campagna nazionale.

Le ultime cinque partite dell'Aston Villa sono tutte amichevoli pre-campionato, con due vittorie e tre sconfitte. La gara più recente è stata la sconfitta per 2-1 contro il Bayern Monaco il 7 agosto, con il Villa che ha segnato cinque gol e ne ha subiti dieci nell'arco delle cinque partite. Il 5-0 sul Walsall del 21 luglio e il 3-1 contro il BG Pathum United del 4 agosto rappresentano i momenti migliori del loro programma estivo.

Precedenti

I due club si sono affrontati due volte in tempi recenti, entrambe nei quarti di finale della Champions League 2024-25. L'incrocio più recente è andato in scena il 15 aprile 2025, quando l'Aston Villa ha vinto 3-2 in casa. Il PSG aveva vinto l'andata 3-1 al Parc des Princes il 9 aprile 2025, passando il turno nel computo complessivo. Nelle due partite il PSG ha segnato cinque gol contro i cinque del Villa, con la sfida decisa dal risultato dell'andata.