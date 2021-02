Problema per la Lazio: Radu è stato operato all'inguine

La Lazio perde Stefan Radu. Il difensore rumeno, che si era fermato nel riscaldamento del match contro l'Inter della scorsa domenica, è stato operato per un problema all'inguine.

Come ha spiegato il club in un comunicato ufficiale, l'intervento si è svolto nella mattinata di giovedì ed è perfettamente riuscito.

"Nella mattinata odierna il calciatore Stefan Radu è stato sottoposto ad intervento chirurgico per ernia inguinale. L’intervento, eseguito dal Prof. Paolo Barillari e dalla sua equipe, è perfettamente riuscito. L’atleta verrà sottoposto nelle prossime ore a monitoraggio clinico per quantificare i tempi per la ripresa dell’attività".