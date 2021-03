Probabili formazioni Torino-Sassuolo: Belotti sfida Caputo

Torino e Sassuolo a confronto nel recupero della 24esima giornata di Serie A: Belotti con Sanabria per Nicola, Caputo per De Zerbi.

Dopo il rinvio a causa Covid, Torino e Sassuolo sono pronte oggi a recuperare la partita della 24esima giornata di Serie A. Ambizioni differenti di classifica, con la squadra granata che lotta per restare nella categoria e quella di De Zerbi all'ottavo posto, appena fuori dai posti utili per accedere all'Europa League.

Il Sassuolo ha pareggiato sei delle 15 sfide contro il Torino in Serie A (3V, 6P): solo contro il Cagliari (nove), i neroverdi hanno registrato più pareggi nel massimo campionato.

Il Torino ha perso solo una delle ultime nove partite contro il Sassuolo in Serie A (4V, 4N), nel gennaio 2020.

In tutte le ultime sei sfide tra Torino e Sassuolo in Serie A, entrambe le squadre hanno trovato il gol: 21 reti nel periodo, 3.5 di media a match.

Davide Nicola recupera qualche pedina, come ad esempio Capitan Belotti, schierandolo al fianco di Sanabria, il più in forma del momento. Ansaldi vince il ballottaggio a destra con Vojvoda. Ancora Murru sulla fascia sinistra. Per il resto, stessa formazione che ha affrontato l'Inter qualche giorno fa.

De Zerbi dovrà rinunciare ancora a Bourabia e Romagna, sempre fermi ai box. In difesa la spuntano Muldur, Marlon, Ferrari e Rogerio. In mediana pronti Magnanelli e Locatelli. Intoccabili in attacco Berardi e Caputo, ballottaggi Maxime Lopez-Traoré e Djuricic-Defrel per le altre due maglie. Meno possibilità per Boga dal 1'.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Ansaldi, Lukic, Mandragora, Rincon, Murru; Sanabria, Belotti.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Maxime Lopez, Djuricic; Caputo.