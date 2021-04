Probabili formazioni Sassuolo-Fiorentina: Boga e Amrabat titolari

La Fiorentina di Iachini ha bisogno dei tre punti contro un Sassuolo ormai libero da obiettivi o pressioni: ancora Vlahovic e Ribery in attacco.

La Fiorentina, dopo aver cambiato nuovamente allenatore, insegue disperatamente la matematica salvezza in questo campionato. La squadra di Firenze arriva però dalla sconfitta contro l'Atalanta. Oggi pomeriggio di fronte alla Viola ci sarà un Sassuolo libero da pressioni e ormai a galla tra l'ottavo ed il nono posto della classifica.

Il Sassuolo ha vinto quattro dei 15 precedenti in Serie A contro la Fiorentina (5N, 6P), tutti nel girone di ritorno. Tre delle ultime cinque gare interne del Sassuolo contro la Fiorentina in Serie A sono terminate in parità (completa un successo a testa nel parziale).

La Fiorentina ha vinto solo una delle ultime otto gare di Serie A sotto la gestione di Giuseppe Iachini (3N, 4P): 3-2 contro l’Udinese lo scorso ottobre.

Il Sassuolo ha sia segnato che subito goal in tutte le ultime otto gare interne di campionato, parziale in cui ha raccolto ben quattro pareggi (2V, 2P).

Roberto De Zerbi sarà orfano di Caputo e Locatelli, Berardi invece recupera ma inizialmente partirà dalla panchina (stesso discorso per Defrel). Per questo in attacco ci sarà il solo Raspadori, supportato da Boga, Djuricic e Traoré. A centrocampo Lopez in ballottaggio con Obiang, mentre Magnanelli è sicuro di una maglia. Marlon la spunta su Chiriches in difesa.

Iachini punta ancora sul consueto 3-5-2, con la coppia Vlahovic-Ribery in attacco. Castrovilli potrebbe partire dalla panchina, battuto da Amrabat nel ballottaggio. Biraghi e Caceres a tutta fascia. In difesa trio composto da Martinez Quarta, Pezzella e Milenkovic.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio; Obiang, Magnanelli; Traoré, Djuricic, Boga; Raspadori.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Caceres, Amrabat, Pulgar, Bonaventura, Biraghi; Ribery, Vlahovic.