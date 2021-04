Sassuolo-Fiorentina dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Sassuolo e Fiorentina si sfidano in una partita valida per la 31ª giornata di Serie A: tutto sulle formazioni e dove vederla in tv e streaming.

SASSUOLO-FIORENTINA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Sassuolo-Fiorentina

Sassuolo-Fiorentina Data: Sabato 17 aprile 2021

Sabato 17 aprile 2021 Orario: 18.00

18.00 Canale tv: Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite)

Streaming: Sky Go e NOW

La Serie A torna nel fine settimana, proponendo tra i primi appuntamenti della 31ª giornata la partita tra Sassuolo e Fiorentina. Sono due squadre divise da 13 punti, che lottano rispettivamente per l'ottavo posto e per il raggiungimento della salvezza matematica.

Il Sassuolo è tornato alla vittoria vincendo per 0-1 sul campo del Benevento, dopo aver raccolto un solo punto nelle precedenti tre partite. I neroverdi vogliono assolutamente difendere l'ottava piazza, per la quale stanno lottando contro il Verona di Juric.

La Fiorentina prosegue con il suo campionato altalenante, nel corso del quale raramente ha trovato continuità di gioco e risultati. Il recente k.o. per 2-3 contro l'Atalanta non ha però messo in pericolo la posizione dei viola, che vantano comunque 8 punti di vantaggio sulla zona retrocessione.

La sfida d'andata tra le due squadre è stata giocata il 16 dicembre 2020 e si è conclusa con il risultato di 1-1. Un match intenso soprattutto nel primo tempo, animato dai goal di Traoré e di Vlahovic.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Sassuolo-Fiorentina: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO SASSUOLO-FIORENTINA

La partita tra Sassuolo e Fiorentina è prevista per sabato 17 aprile 2021 al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia. In questa gara non ci sarà il pubblico, a causa delle norme create con l'obiettivo di limitare la diffusione del contagio da Covid-19. Il fischio d'inizio è in programma alle ore 18.00.

Sassuolo-Fiorentina sarà visibile in diretta e in esclusiva da Sky, che ha acquisito i diritti di 7 gare su 10 di ogni giornata di Serie A. Il match sarà trasmesso su Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite, 473 e 483 del digitale) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Un'ulteriore possibilità per vedere Sassuolo-Fiorentina è lo streaming, e in particolare l’applicazione Sky Go. Gli abbonati a Sky potranno seguire il match su dispositivi come pc, smartphone e tablet.

C'è infine la possibilità di seguire il match su NOW, il servizio di streaming e on demand di Sky, attraverso il quale, acquistando uno dei pacchetti appositi, si può assistere al meglio della programmazione dell'emittente satellitare.

IN DIRETTA SU GOAL

Anche qui su Goal, grazie alla nostra diretta scritta, sarà possibile seguire Sassuolo-Fiorentina: dalle scelte degli allenatori al racconto minuto per minuto della partita, vi permetteremo di non perdervi neppure un'azione della sfida.

Tanti dubbi in casa neroverde, con De Zerbi che deve valutare le condizioni di Caputo, Berardi e Defrel. Nel caso in cui i tre attaccanti recuperassero al massimo per la panchina, il tecnico si affiderebbe al trio Traoré-Djuricic-Boga alle spalle di Raspadori per il suo 4-2-3-1. Spazio in mediana a Locatelli e Maxime Lopez, mentre in difesa dovrebbe tornare Chiriches dal primo minuto al fianco di Ferrari. Muldur e Rogerio completano la retroguardia davanti a Consigli.

Iachini ritrova Ribery e Pulgar dopo le rispettive squalifiche, entrambi dovrebbero giocare dal 1'. L'ex Bologna prenderà il posto in mezzo al campo di Amrabat, supportato da Bonaventura e Castrovilli e con Caceres e Biraghi a presidiare le fasce. Infine, davanti a Dragowski spazio al terzetto formato da Martinez Quarta, Pezzella e Milenkovic.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Maxime Lopez, Locatelli; Traorè, Djuricic, Boga; Raspadori.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Caceres, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic.