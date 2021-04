Probabili formazioni Juventus-Genoa: Pirlo rilancia Kulusevski

La Juventus cerca conferme contro il Genoa dopo la vittoria nel recupero, Pirlo rilancia Szczesny e Kulusevski. Ballardini senza Strootman.

Dopo l'importantissima vittoria ottenuta nel recupero contro il Napoli, la Juventus deve battere il Genoa per trovare un po' di continuità e ottenere punti fondamentali in chiave Champions,

Pirlo ha la rosa praticamente al completo, fatta eccezione per Bonucci e Bernardeschi, entrambi ancora positivi al Covid-19. In porta rientra Szczesny, davanti a lui confermata la coppia De Ligt-Chiellini, mentre i due terzini sarano Cuadrado e Danilo.

In cabina di regia si rivede Arthur, che deve riscattare il gravissimo errore commesso contro il Benevento, accanto a lui confermato Bentancur.

Altra occasione per Kulusevski, che giocherà come esterno destro di centrocampo. Davanti invece fiducia a Morata insieme a Cristiano Ronaldo, mentre Dybala partirà ancora dalla panchina.

Assenza pesante per il Genoa che non potrà contare sullo squalificato Strootman, al suo posto dovrebbe giocare Zajc. In attacco la coppia formata da Destro e Scamacca. Radovanovic guiderà la difesa completata da Masiello e Criscito, Biraschi e Zappacosta sugli esterni.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; Kulusevski, Arthur, Bentancur, Chiesa; Morata, Ronaldo.

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Biraschi, Rovella, Badelj, Zajc, Zappacosta; Scamacca, Destro.