Formazioni ufficiali Juventus-Bologna: Kulusevski in coppia con Ronaldo

Juventus e Bologna di fronte nel lunch match della 19esima giornata: Kulusevski confermato tra i titolari al pari di Cuadrado. Barrow punta.

Il sorriso è tornato smagliante sui volti dei giocatori della : merito del primo trofeo stagionale messo in saccoccia, successivo alla batosta rimediata contro l' che aveva acceso la spia dell'allarme.

Il 2-0 rifilato al ha consegnato nuove certezze ad Andrea Pirlo, al netto dei rischi corsi durante i novanta minuti: come il rigore calciato a lato da Insigne che, in caso di realizzazione, avrebbe dato un altro volto alla partita.

Ma per i bianconeri non c'è tempo per fermarsi a riflettere su ciò che è già passato: il è una minaccia incombente, da aggirare nel lunch match valido per la 19esima giornata di .

Tra i titolari di 'Madama' si rivede Kulusevski, partito dal 1' in finale di : l'escluso è ancora Morata, che al 'Mapei Stadium' era subentrato nella ripresa per poi segnare la rete del definitivo raddoppio.

Bentancur vince il ballottaggio con Rabiot per giocare accanto ad Arthur, McKennie e Bernardeschi gli esterni nel 4-4-2 che in fase di costruzione del gioco si trasforma in 3-4-1-2. In difesa c'è Chiellini, reduce da tre gare di fila. Confermato Cuadrado, in grande spolvero contro il Napoli.

Mihajlovic con il trio di trequartisti composto da Orsolini, Soriano e Vignato alle spalle di Barrow. Altra panchina per Palacio, ancora out Santander. Schouten e Svanberg in mediana, Dijks terzino sinistro a discapito di Hickey. Medel convocato dopo un mese.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; McKennie, Bentancur, Arthur, Bernardeschi; Kulusevski, Ronaldo.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Dijks; Schouten, Svanberg; Soriano, Orsolini, Vignato; Barrow.