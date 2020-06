Probabili formazioni Inter-Sampdoria: ancora Lautaro con Lukaku

Antonio Conte sceglie ancora Lautaro Martinez e a centrocampo pensa a Gagliardini. Ranieri senza Quagliarella, ma con la difesa a tre.

La ha già aperto il sipario con le gare di sabato che hanno visto il pareggio tra Torino e Parma e la vittoria del Verona ai danni del Cagliari. Oggi tocca invece alla sfida tra e , ma soprattutto al ritorno dell'Inter in campionato, che dovrà vedersela contro la Sampdoria.

La squadra di Antonio Conte arriva dalla sconfitta in Coppa contro il , che comunque al netto di qualche prestazione individuale sottotono, ha mostrato una buona condizione fisica e mentale generale. Vincere contro la Sampdoria sarà fondamentale per credere ancora nello Scudetto, portando il discatto dalla a sei punti.

Dal canto suo la vuole riprendere il campionato da dove lo aveva lasciato prima della pausa, ovvero da un ottimo cammino che, grazie al lavoro di Claudio Ranieri, aveva portato i blucerchiati fuori dalla zona retrocessione: al momento la Samp occupa il 16° posto e ovviamente rischia ancora molto.

I precedenti storici non lasciano molto spazio ai blucerchiati però: l’ ha vinto le ultime cinque partite di campionato contro la Sampdoria, si tratta della striscia di successi in corso più lunga dei nerazzurri contro una squadra attualmente in Serie A.

Tra l'altro per la Sampdoria non ci sarà Fabio Quagliarella, nemmeno convocato, che contro l'Inter ha segnato cinque gol in Serie A, l'ultimo nel 2017.

Alcuni assenti anche nell'Inter. La perdità più pesante è senza dubbio quella di Marcelo Brozovic, vero regista e faro della squadra. Infortunio, quello del croato, che sempre a centrocampo si unisce a quelli di Sensi e Vecino. Un reparto davvero martoriato.

Per l'Inter ci sarà ancora Lautaro Martinez in attacco con Lukaku, nonostante lo scalpitante Alexis Sanchez a fare pressione dalla panchina. Ballottaggio tra Gagliardini e Borja Valero per sostituire Brozovic, con il primo ad avere la meglio andrebbe Barella a giocare da regista. Fascen confermate e difesa ancora scolpita davanti ad Handanovic. Confermato anche Eriksen alle spalle delle due punte.

Ranieri ha provato tanto la difesa a tre in questi giorni ed ha intenzione di affrontare l'Inter quasi a specchio. Senza Quagliarella, il riferimento offensivo sarà Gabbiadini, con Ramirez alle sue spalle. Verso la panchina Thorsby, con Depaoli e Murru a tutta fascia. In caso di difesa a quattro, Colley dovrebbe uscire dai titolari, per fare proprio posto al norvegese in mediana.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER-SAMPDORIA

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Gagliardini, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro Martínez. All. Conte

SAMPDORIA (3-5-1-1): Audero; Tonelli, Yoshida, Colley; Depaoli, Ekdal, Vieira, Linetty, Murru; Ramirez; Gabbiadini. All. Ranieri