Conte rilancia l'Inter: "Vincendo andremmo a -6, non un distacco abissale"

La torna in campo dopo la lunga pausa dettata dall'emergenza sanitaria e lo fa portando a termine i recuperi della 25esima giornata. Occasione di rilancio per l' di Antonio Conte, reduce dalla sconfitta nella semifinale di Coppa .

L'allenatore salentino ha parlato ai microfoni di 'Inter Tv' alla vigilia della sfida contro la :

"Eriksen si è totalmente calato nella nostra realtà, cerchiamo di trovare delle situazioni di gioco per esaltare le caratteristiche dei giocatori in rosa. La prima cosa che dobbiamo fare è cercare di vincere la partita contro la Sampdoria, significherebbe andare a 6 punti e non sarebbe un distacco abissale. Abbiamo lavorato molto bene, intensamente sia dal punto di vista fisico che tattico. Noi ci vogliamo giocare questo finale del campionato al massimo senza porci limiti. Chiaramente i nostri margini d'errore sono minori rispetto a chi sta davanti, ma c'è la passione e tanto lavoro alle spalle per poter far bene. Siamo fiduciosi".