Probabili formazioni Inter-Benevento: Conte lancia Eriksen in regia

Dopo il goal nel derby, il danese si guadagna un'altra chance dal primo minuto. Turnover in vista della Coppa Italia per i nerazzurri.

In attesa della semifinale d'andata di Coppa Italia contro la Juventus, l'Inter ospita il Benevento con vista sulla vetta della classifica. Continua il duello a distanza con il Milan, che è stato anche ravvicinato in settimana. Con successo firmato Christian Eriksen.

Segui Inter-Benevento in diretta streaming su DAZN

Proprio il danese, che è stato decisivo nel recupero col suo calcio di punizione, potrebbe avere una grande chance dal primo minuto. In una posizione quasi inedita: cabina di regia, al posto di Brozovic. Ai suoi lati l'intoccabile Barella e Gagliardini, per far rifiatare Vidal.

Sugli esterni Conte mette il turbo, con Hakimi a destra e Perisic sulla sinistra, mentre in avanti si rivede Lautaro Martinez insieme a Lukaku , che salterà i primi 90 minuti con la Juventus per squalifica, dopo il giallo rimediato nel derby per colpa del faccia a faccia con Ibrahimovic.

Novità anche in difesa, dove rientra Bastoni, ma riposa de Vrij. Al suo posto gioca Ranocchia, con Skriniar a chiudere il trio davanti ad Handanovic.

Il Benevento si affida al nuovo arrivato Depaoli in difesa con Glik, Caldirola e Barba davanti a Montipò. Viola con Ionita ed Hetemaj a centrocampo, anche se Schiattarella preme. Davanti Improta e Caprari alle spalle di Lapadula .

LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER-BENEVENTO

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Barella, Eriksen, Gagliardini, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Glik, Caldirola, Barba; Hetemaj, Viola, Ionita; Improta, Caprari; Lapadula.