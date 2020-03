Il presidente del Flamengo: "Per noi Jorge Jesus è come Messi"

Rodolfo Landim vuole tenersi stretto Jorge Jesus: "E' il Messi degli allenatori, ha il diritto di chiedere quanto vuole per il rinnovo".

L'impatto di Jorge Jesus con la nuova realtà del Flamengo è stato devastante in senso positivo: doppia vittoria nel campionato brasiliano e in Copa Libertadores, e successo sfiorato nella finale del Mondiale per Club persa contro il ai tempi supplementari.

Come giusto che sia, sono partite le trattative per il rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 1 giugno: l'obiettivo del presidente Rodolfo Landim è quello di trattenere l'allenatore portoghese per raggiungere nuovi successi in futuro.

E proprio di questo ha parlato il numero uno del club rubronegro nel corso di un'intervista concessa a 'Fox Sports', azzardando un paragone davvero importante.

"Per noi è come Messi, il Messi degli allenatori nel mondo. Ovviamente il Flamengo non può permettersi Messi dal punto di vista economico, ma Jesus ha il diritto di chiedere quanto vuole. Cercheremo di arrivare ad un accordo che soddisfi tutte le parti in causa".

E come biasimare Landim? Soprattutto alla luce del ritorno sul gradino più alto della competizione più importante del Sudamerica dopo un'attesa durata ben 38 anni: solo uno simile a Messi poteva riuscire nell'impresa.