Il Portogallo si allenerà alla Continassa: decisiva l'intercessione di Ronaldo

Cristiano Ronaldo resterà a Torino e si continuerà ad allenare alla Continassa con tutto il suo Portogallo, in vista della sfida all'Azerbaigian.

Dopo il weekend, i campionati lasceranno spazio alle nazionali e ci saranno due settimane di sosta. Il Portogallo sarà impegnato mercoledì 24 marzo contro l'Azerbaigian, in una sfida valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2022.

Ma Cristiano Ronaldo non andrà da nessuna parte. Non perché non sia stato convocato, anzi, ma perché sarà il Portogallo a venire a Torino. La sfida contro l'Azerbaigian si giocherà infatti mercoledì sera all'Allianz Stadium.

Come riportato da 'Tuttosport', inoltre, il Portogallo si allenerà allo Juventus Training Center, in vista della partita conro l’Azerbaigian di Gianni De Biasi. Ronaldo ha spinto perché Torino fosse la sede della partita, visto che in Portogallo non si poteva giocare per le restrizioni dovute al Covid. E, a quel punto, ha intercesso con la Juventus affinché la sua selezione avesse la Continassa, dove lavora ogni giorno.

La Juventus non avrà problemi organizzativi. Dopo la partita contro il Benevento di domenica, Pirlo concederà tre giorni di risposo ai giocatori che rimarranno a Torino nella pausa internazionale. Il Portogallo si allenerà lunedì e martedì, mercoledì giocherà la partita, si allenerà ancora giovedì mattina e poi partirà per la Serbia per la seconda partita.

La Vecchia Signora riprenderà ad allenarsi solo giovedì pomeriggio, quindi si tratta di un perfetto incastro logistico, che farà comodo a Cristiano Ronaldo.