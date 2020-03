Pogba si allena con la maglia della Juventus: è quella di Matuidi

Paul Pogba ha postato una storia in cui si sta allenando con la divisa numero 14 dell'amico Matuidi: "Sto solo dando il mio sostegno a un amico".

Il calcio ai tempi del Coronavirus. I giocatori si allenano nelle proprie abitazioni, provando a rimanere in forma per il momento in cui riprenderà la stagione. E così fa anche Paul Pogba. Piccolo particolare: con la maglia della .

Il centrocampista del ha pubblicato una storia e un post sul proprio profilo Instagram, nei quali viene ritratto in alcune ripetizioni con e senza il pallone tra i piedi. Sulle spalle, la divisa bianconera indossata nella scorsa stagione della Juventus, club che il francese ha difeso dal 2012 al 2016 prima di tornare in .

La maglia in questione, in particolare, è quella dell'amico e compagno di nazionale Blaise Matuidi. Giocatore che nelle ultime ore, come noto, ha scoperto di aver contratto il Coronavirus, ricevendo il sostegno dell'intero mondo del calcio e anche quello del connazionale.

E i colori bianconeri, destinati a riaccendere le fantasie di tutti coloro che, dal momento del suo addio in direzione Manchester, hanno sempre sognato un suo ritorno a ? A smorzare ogni ipotesi è stato lo stesso francese nello stesso post: