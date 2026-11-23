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La tripletta di Bergamo, la prima tra i grandi, è stata la definitiva consacrazione di Pio Esposito che sta continuando la sua crescita inarrestabile. Ora tenerlo in panchina sarà sempre più difficile per Chivu.

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L'unica nota lieta per l'Inter, o una delle pochissime, dopo il rocambolesco pareggio per 4-4 sul campo dell'Atalanta di domenica sera è sicuramente rappresentata dai tre goal del nuovo bomber.

Pio Esposito, nonostante la giovanissima età, ormai non è più solo una promessa ma una bellissima realtà. Tanto che adesso molti si chiedono come farà Chivu a rimetterlo in panchina.

Allo stesso tempo pensare di escludere dalla formazione titolare uno tra il capitano Lautaro Martinez o il Marcus Thuram di questi tempi sembra impossibile. E allora? Come li gestirà l'allenatore dell'Inter da qui a fine stagione?

I NUMERI DI PIO ESPOSITO

Pio Esposito contro l'Atalanta ha vissuto quella che può essere definita senza dubbio la serata più bella della sua carriera, risultato a parte e almeno fino ad oggi. E non solo perché ha siglato la prima tripletta tra i grandi a livello di club.

I tre goal dell'attaccante nerazzurro sono stati tutti diversi e hanno messo in mostra di fatto le qualità che deve avere un centravanti moderno. E che Pio Esposito possiede tutte. La prima è stata una rete alla 'Pippo Inzaghi', da rapace dell'area di rigore pronto ad avventarsi sul pallone sporco e buttarlo dentro in qualsiasi modo. La seconda è invece arrivata con un colpo di testa degno di un vero 9.

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E che dire del terzo goal? Pio Esposito si è mosso alla perfezione in profondità, scattando sul filo del fuorigioco e sfruttando il delizioso assist di Thuram per battere Sportiello in uscita con un mix di tecnica e furbizia da attaccante consumato.

Il tutto a soli 21 anni e 147 giorni. Per capire l'entità dell'impresa basti pensare che solo Ronaldo il Fenomeno aveva segnato una tripletta in campionato con l'Inter da più giovane, peraltro di un solo giorno, il 15 febbraio 1998 contro il Lecce.

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Per quanto riguarda gli italiani, invece, nell'era dei tre punti Esposito è diventato solo il terzo interista a segnare un tripletta dopo Marco Branca e Christian Vieri. Mica male, insomma.

ESPOSITO TITOLARE? LA GESTIONE CON LAUTARO E THURAM

L'esplosione definitiva di Pio Esposito, peraltro largamente attesa, è il classico 'problema' che tutti gli allenatori vorrebbero avere. Chivu infatti si trova tra le mani tre attaccanti di livello assoluto e che hanno di fatto segnato al momento lo stesso numero di reti visto che l'italiano è salito a 7 mentre Thuram e Lautaro sono già a sei.

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Al momento immaginare Pio Esposito titolare fisso al posto di una metà della Thu-La è improbabile. Ma di certo adesso Chivu potrà dosare ancora meglio le energie degli altri due attaccanti, sapendo di avere le spalle ampiamente coperte da un bomber in costante ascesa e sempre più utile anche nelle altre fasi di gioco.