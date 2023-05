Pugno di Pickel a Tonali: Pairetto al monitor ed espulsione

La Cremonese chiude la gara in dieci uomini per il colpo del grigiorosso al centrocampista rossonero nel finale.

Inter, Juventus e Lazio vincono e si prendono, per ora, i posti Champions. L'Atalanta sulla scia. Rallentano invece Roma e Milan, fermate rispettivamente da Monza e Cremonese. Solamente un punticino contro la formazione di Ballardini per quella di Pioli, tra l'altro in rimonta e nel finale. Vibrante.

Non solo la rete del Milan ad opera di Messias, ma anche l'espulsione di Pickel per un pugno a Tonali che ha lasciato la Cremonese in dieci uomini per gli ultimissimi minuti di recupero. Un rosso, che per gli ospiti, è arrivato dopo il controllo del direttore di gara al monitor.

Durante una nuova azione d'attacco del Milan, a pochi secondi dal goal di Messias, Pickel e Tonali - entrato qualche minuto prima - sono venuti a contatto: sbracciata del giocatore della Cremonese con il centrocampista rossonero colpito.

Dopo aver visto Tonali a terra, Pairetto si è diretto verso lo stesso giocatore del Milan: questi ha parlato al direttore di gara, probabilmente evidenziando di aver subito un colpo in faccia. Il VAR è così intervenuto, portando l'arbitro a rivedere l'azione al monitor: colpo evidente ed espulsione.

Pickel e i giocatori della Cremonese hanno protestato a lungo con Pairetto, parlando di un reciproco duello nella parte centrale del campo e nei pressi dell'area ospite, ma per l'arbitro niente da fare: rosso confermato.

Resta da capire se Pickel salterà solamente una gara o più di una: a seconda di quello che Pairetto metterà nel referto da consegnare al giudice sportivo.