Piatek ritrova il goal: Massaro esulta come lui in tribuna

L'ex campione rossonero esaltato dopo il momentaneo 2-1 rossonero: mimata la famosa esultanza di Piatek.

Un goal che sembrava aver chiuso la partita, prima della rete finale di Calderoni. Una rete che poteva portare il a mettere da parte almeno per una settimana i problemi fin qui avuti. Pioli subito vincente all'esordio con i rossoneri grazie all'attaccante polacco, inizialmente in panchina per poi entrare e segnare il momentaneo 2-1 finale. Alla fine 2-2, ma il popolo rossonero ha ritrovato Piatek. Per la gioia dei tifosi rossoneri, tra cui Daniele Massaro.

Dopo la rete che ha fatto esplodere di gioia San Siro (almeno la parte rossonera), è stato pescato dalle telecamere anche un campionissimo del passato come Massaro, capace di vincere quattordici trofei con il Milan tra anni '80 e '90, tra cui ovviamente due Champions Legue.

Entusiasta di Piatek, Massaro ha mimato le tipiche pistolettate dell'attaccante rossonero, in goal su azione per la prima volta in questo nuovo campionato di . Un gesto che non è sfuggito ai più attenti, tra chi ha lodato l'amore dell'ex bomber per il Diavolo, e chi invece ha visto il gesto come un po' strano, seppur apprezzato.

Alla fine solo un pareggio all'esordio per Pioli, che potrebbe però dato un primo scossone alla stagione di Piatek.