Petit shock: "Ho subito razzismo nello spogliatoio del Barcellona"

Sono davvero pesanti le accuse lanciate da Emmanuel Petit ai suoi vecchi compagni del . L'ex centrocampista francese, infatti, ha rivelato di aver subito episodi di razzismo.

Petit, Campione del Mondo nel 1998 con la , intervistato da 'RMC Sport' ricorda quanto accadeva all'interno dello spogliatoio blaugrana.

Ovviamente il razzismo di cui parla Petit non ha nulla a che fare col colore della pelle, bensì col nazionalismo catalano.

"Sono arrivato in un brutto momento. C'era una guerra tra i giocatori catalani e gli olandesi. L'allenatore Serra Ferrer non aveva il carisma necessario per gestire la situazione".