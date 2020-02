Pessina tra pallone e latino: "Sento sempre il mio prof, mi confronto con lui"

Tra le sorprese del di Ivan Juric c'è anche Matteo Pessina. Dopo essersi messo in luce nei preliminari di l'anno scorso con l' , il centrocampista ha trovato la sua dimensione all'Hellas. E, come racconta alla 'Gazzetta dello Sport', vive tra calcio e libri.

Lo studio ha sempre rappresentato un fattore decisivo anche nella carriera da calciatore del classe 1997, che ha raccontato di aver anche rifiutato delle proposte per proseguire il suo percorso di studi.

“Mi hanno spronato a non abbandonare gli studi nonostante il calcio: per me non è stato un problema. Per lo studio e per la serenità all’interno del Monza, ho rifiutato altre proposte”.