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Roma in campo a Parma per rispondere al largo successo della Lazio, vincente per 3-0 nel pomeriggio contro il Lecce. Ma anche per superare momentaneamente l'Inter, che domenica sera se la vedrà con l'Atalanta.

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La squadra di Gian Piero Gasperini sfiderà però quella di Alberto Gilardino senza tre pedine che solitamente fanno parte dell'undici base del tecnico giallorosso: nella formazione titolare non compaiono infatti i nomi di Matias Soulé, Wesley ed Evan Ndicka.

Perché i tre non giocano Parma-Roma? Chi è convocato e in panchina e chi no.

PERCHÉ SOULÉ NON GIOCA PARMA-ROMA

Gasperini ha deciso di lasciare inizialmente in panchina Soulé in quanto l'argentino è stato uno degli ultimi a tornare in Italia dopo gli impegni con la propria Nazionale. Ma anche perché proprio lui ha tirato la carretta in assenza del connazionale Dybala, peraltro con ottimi risultati.

Ora Dybala è tornato e il prescelto per fargli spazio è proprio Soulé, che comunque è stato regolarmente convocato ed è in panchina. Presumibilmente l'ex talento del Frosinone rientrerà dall'inizio contro il PSG in Champions League.

PERCHÉ WESLEY NON GIOCA PARMA-ROMA

Non è stato convocato in Nazionale Wesley, invece. Ma l'esterno della Roma parte comunque dalla panchina nella sfida del Tardini.

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Si tratta di una scelta tecnica anche in questo caso da parte di Gasperini, intenzionato a pensare sia al Parma che al PSG. L'allenatore romanista ha a disposizione altri due esterni affidabili come Lulli e Molina e ha deciso di puntare su di loro.

PERCHÉ NDICKA NON GIOCA PARMA-ROMA

Il discorso non cambia per quanto riguarda Ndicka: anche l'ivoriano va in panchina per una scelta di Gasperini, che in mezzo alla difesa schiera Balerdi tra il rientrante Mancini ed Hermoso.

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Proprio Ndicka e Balerdi erano in lizza per una maglia alla vigilia, e a prevalere alla fine è stato l'argentino. Non è una novità che Gasperini ruoti i propri elementi difensivi, specialmente sul centro-destra e in mezzo: l'ha fatto anche stavolta.