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All'improvviso, riecco Andrea Cambiaso. Come un temporale estivo al termine di una lunghissima siccità. Siccità di fiducia, di prestazioni, di rendimento, di vero impatto su una Juventus che da tempo non riusciva più a riconoscerne le reali fattezze.

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Anche quel sinistro a giro di giovedì sera, quello che ha permesso a una Juventus clamorosamente in difficoltà di trovare l'1-1 contro l'Omonia Nicosia, è stato improvviso. Improvviso e splendido, naturalmente. Ma la sua bellezza è stata soffocata dallo stupore. Perché davvero in pochi si sarebbero attesi una perla del genere.

Cambiaso, in generale, ha sciorinato una prestazione da... vecchio Cambiaso. E nel finale ha pure offerto la palla del poker a Boga, anche se il merito qui va quasi tutto al compagno. Ma ancora non basta affinché la strada dell'ex jolly di Genoa e Bologna possa definirsi in discesa. Per una serie di ragioni.

IN DEBITO

Cambiaso è sportivamente in debito. Da troppo tempo non è più l'apprezzato tuttofare che alla Juventus faceva un po' di tutto e spesso bene. Anzi: da un certo punto in poi ha iniziato a fare tutto in maniera scarabocchiata, tra errori, disattenzioni banali, dormite, prestazioni insufficienti.

Nella memoria collettiva, e certamente in quella dei tifosi della Juventus, è rimasto quel Cambiaso. Che non a caso, strada facendo ha perso il posto. E che ha iniziato l'attuale stagione da riserva, perché quel Luciano Spalletti che un tempo puntava su di lui in Nazionale fin qui gli ha preferito Celik e Kalulu.

Cambiaso aveva giocato appena cinque volte dall'inizio prima dell'Omonia. Quasi sempre con prestazioni da 5,5, massimo 6. Anche a Vigo aveva confezionato una partita a due facce, riscattandosi con il cross per il 2-1 di Kolo Muani dopo aver faticato.

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LA CONCORRENZA (E TORNA KALULU)

Una rondine non può fare primavera anche perché la concorrenza sulle fasce è piuttosto ampia. Spalletti è pieno di esterni offensivi, ma anche di elementi che possono coprire l'intera corsia, a destra come a sinistra.

Celik è tornato dall'infortunio e col Venezia si è ripreso la maglia da titolare. McKennie può fare quel ruolo. Il rispolverato Cabal, a segno contro i veneti, qualche garanzia la sta dando. E ora sta pure per tornare Pierre Kalulu, uno dei migliori della Juventus, pronto a piazzarsi a destra con il turco presumibilmente spostato dalla parte opposta.

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Tanti elementi, due sole maglie. Con Kalulu e Celik davanti a tutti e gli altri a rincorrere. Cambiaso compreso.

Getty Images

"HA AVUTO MOMENTI DI APPRENSIONE, MA..."

Qualche momento di sbandamento, nel contesto di una prima mezz'ora di enorme difficoltà da parte della squadra, Cambiaso l'avrebbe avuto anche contro l'Omonia. Ma si è lasciato tutto alle spalle. E alla fine si è preso i complimenti di Spalletti in conferenza stampa.

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"Ha avuto un paio di momenti di apprensione, ogni tanto gli capitano anche su cose normali. Però poi ha preso delle decisione, ha sbrogliato delle matasse importanti per la squadra. Mano a mano che le cose gli sono riuscite è entrato in possesso delle sue qualità. Perché lui sa giocare a calcio, sa giocare di prima, in inserimento, in uno contro uno. E che ha una qualità alta nel suo livello di proposta".

STRADA ANCORA CHIUSA?

Cambiaso, insomma, ha effettuato il primo, vero passo stagionale verso l'uscita da quel tunnel in cui s'è andato a infilare ormai troppo tempo fa. Come detto, però, non basta. Anche perché le gerarchie di Spalletti non lo collocano nei primi posti.

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Kalulu è tornato, come detto, e appena si riprenderà completamente tornerà titolare. Celik gode in maniera piena della fiducia dell'allenatore. E di mezzo c'è pure Cabal. Senza contare che Cambiaso, volendo, può essere messo in concorrenza pure con Nico Gonzalez, pure lui sulla strada del ritorno.

Serve di più, dunque. O meglio: serve quella continuità che Andrea non è più riuscito ad avere per mettere quantomeno una pulce nell'orecchio di Spalletti. Probabilmente non dal big match di Como, in cui a meno di sorprese tornerà in panchina, ma lungo l'arco delle prossime settimane e dei prossimi mesi. Dipende da lui.