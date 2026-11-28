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Sono tanti gli assenti nell'undici titolare di Chivu per l'anticipo di campionato tra Inter e Genoa, quello dell'ultima ora è il portiere Josep Martinez che non va neanche in panchina.

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A difendere i pali dell'Inter sabato sera contro il Genoa sarà il secondo di Martinez, Ivan Provedel. L'ex della partita però a sorpresa non sarà a disposizione neppure in panchina. Così come altri grandi assenti di serata.

Tra i giocatori che non perdono parte all'anticipo della tredicesima giornata ci sono ad esempio Alessandro Bastoni e Hakan Calhanoglu, entrambi infortunati. Ma resta fuori dall'undici titolare anche Pio Esposito che però non è indisponibile.

PEPO MARTINEZ NEANCHE IN PANCHINA: IL MOTIVO

Alla vigilia era previsto un possibile turno di riposo per Pepo Martinez contro la sua ex squadra in vista dei prossimi impegni che attendono l'Inter tra campionato, Coppa Italia e Champions League.

Pochi minuti prima del fischio d'inizio però il club nerazzurro ha comunicato che il portiere titolare non sarebbe andato neppure in panchina contro il Genoa. Il motivo è un piccolo problema fisico accusato da Martinez, ovvero una contusione alla coscia, che ha indotto lo staff medico a non correre rischi.

BASTONI E CALHANOGLU INFORTUNATI: QUANDO TORNANO

Due assenze pesanti per Chivu anche in difesa ed a centrocampo, ma queste entrambe ampiamente previste. Dietro non c'è Alessandro Bastoni che si è fermato durante il primo tempo di Inter-Stoccarda in Champions League.

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Il rientro del centrale nerazzurro è previsto per fine dicembre: l'obiettivo è riaverlo a disposizione per la Supercoppa Italiana. Stesso discorso per Hakan Calhanoglu che si era infortunato durante la gara di campionato contro l'Atalanta e starà fuori circa un mese. Nel suo caso bisognerà utilizzare ancora maggiore cautela visto lo storico del centrocampista turco che negli ultimi anni ha subito parecchi problemi fisici.

PIO ESPOSITO NON GIOCA TITOLARE

Chivu si può in parte consolare col completo recupero di Lautaro Martinez. Il Toro, andato a segno contro lo Stoccarda partendo dalla panchina, torna titolare contro il Genoa e farà coppia con Marcus Thuram.

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Il tecnico ha deciso di concedere un turno di riposo a Pio Esposito che ha giocato praticamente sempre nelle ultime settimane tra Inter e Nazionale, a differenza del francese che aveva saltato gli impegni con la sua Nazionale per un lieve infortunio.

Esposito è comunque disponibile per Inter-Genoa e sarà dunque in panchina a differenza di Bonny, out ancora per qualche giorno e non convocato.