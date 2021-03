Perchè Lazio-Crotone si gioca alle ore 15?

Uno dei due anticipi della 27esima giornata si giocherà non in serata, ma nel primo pomeriggio per diversi fattori.

Si aprirà già venerdì 12 marzo 2021 il 27esimo turno di Serie A. Non alle 20:45, non alle 18, ma bensì alle 15. La sfida in notturna sarà quella tra Atalanta e Spezia, mentre nel pomeriggio la giornata si aprirà con il match dell'Olimpico tra la Lazio di Inzaghi e il nuovo Crotone di Cosmi.

Giornata di Serie A ancora una volta spezzettata, stavolta non solo per motivi televisivi: la gara tra Lazio e Crotone andrà in scena qualche ora prima degli orari canonici del venerdì in virtù degli impegni della prossima settimana, e non solo.

LAZIO-CROTONE ALLE 15, PERCHÉ?

Innanzitutto l'anticipo tra Lazio e Crotone è stato deciso in virtù del ritorno degli ottavi di Champions League che vedrà la Lazio giocare a Monaco di Baviera contro il Bayern Monaco. Mercoledì 17 marzo i biancocelesti proveranno la rimonta dopo il 4-1 subito nella gara d'andata.

Non solo il Bayern, ma anche il Sei Nazioni di rugby a portare a tale decisione. La sfida tra Italia e Galles verrà disputata alle 16:15 nella giornata di sabato, sempre all'Olimpico. Per avere più tempo a disposizione per sistemare il terreno di gioco, si è optato per giocare la gara di Serie A qualche ora prima.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile.

CROTONE (3-4-3): Cordaz; Magallan, Golemic, Luperto; P. Pereira, Molina, Petriccione, Reca; Ounas, Simy, Messias.