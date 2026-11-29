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Controsorpasso all'Inter e avvicinamento alla Lazio capolista: la Roma ospita il Monza all'Olimpico con questo doppio obiettivo stampato nella mente. Ma scenderà in campo senza tre titolari, o potenziali tali, contro la formazione dell'ex Ivan Juric.

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Nell'undici di partenza scelto da Gian Piero Gasperini non compaiono infatti Paulo Dybala, Gianluca Mancini e Nahuel Molina tra gli altri. Quella della Joya, in particolare, è un'esclusione che da un certo punto di vista può fare rumore.

Perché dunque Dybala, Mancini e Molina non giocano Roma-Monza? La motivazione della loro assenza dalla formazione titolare giallorossa, caso per caso.

LA FORMAZIONE TITOLARE DELLA ROMA

Questo è l'undici che scenderà in campo dal primo minuto all'Olimpico:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Balerdi, Ndicka, Hermoso; Lulli, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Mora; Malen. All. Gasperini

PERCHÉ DYBALA NON GIOCA ROMA-MONZA

Per quanto riguarda Dybala, l'ex campione della Juventus siederà inizialmente in panchina e potrà entrare in campo a gara in corso. La sua assenza iniziale è legata allo stato di forma di Rodrigo Mora e Matias Soulé, che partono titolari sulla trequarti alle spalle del centravanti Malen, nonché al recente infortunio che ha tenuto l'argentino ai box per diverse settimane. Normale turnover e gestione delle energie, dunque, dopo la trasferta di Parma di una settimana fa e quella infrasettimanale di Champions League contro il PSG.

PERCHÉ MANCINI NON GIOCA ROMA-MONZA

Non è più una sorpresa vedere Mancini in panchina, considerando come Gasperini abbia diverse alternative in difesa: una di queste è Leonardo Balerdi, che contro il Monza agirà da terzo sul centro-destra in compagnia di Ndicka e di Hermoso. Mancini ha giocato dall'inizio sia in casa del Parma che del PSG e si prende dunque un turno di riposo, potendo comunque entrare in campo durante la partita.

PERCHÉ MOLINA NON GIOCA ROMA-MONZA

Discorso simile anche per Molina, che è stato regolarmente convocato e parte dalla panchina. Nemmeno nel suo caso si tratta dunque di infortunio: semplice decisione tecnica anche qui da parte di Gasperini, che sulle fasce può contare anche su Lulli e Wesley, entrambi titolari contro il Monza. Per l'ex esterno di Udinese e Atletico Madrid si tratta della prima panchina dopo tre presenze da titolare di fila. Anche lui potrà fare il proprio ingresso sul terreno di gioco a gara in corso.