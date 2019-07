Parma-Trabzonspor: dove vederla in tv e streaming

Il pre-campionato del Parma in Austria continua con la sfida al Trabzonspor: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il ha salutato Prato dello Stelvio e si è spostato in , per la seconda parte del raduno. È anche il momento delle amichevoli contro altre squadre di grossa caratura, dopo le rappresentative dilettantistiche: si parte dal Trabzonspor.

La squadra di Roberto D'Aversa affronterà i turchi, già da diversi giorni in Austria a lavorare. Nei prossimi giorni per i crociati sono in programma anche le amichevoli con il e la .

Curiosità per i tanti nuovi acquisti: diversi hanno già vissuto la prima parte del ritiro, come Hernani, Laurini e Karamoh, mentre altri sono appena arrivati e potrebbero fare il loro esordio non ufficiale.

In questa pagina tutte le informazioni su Parma-Trabzonspor: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

PARMA-TRABZONSPOR: DATA, ORA, DIRETTA TV E STREAMING

PARTITA Parma-Trabzonspor DATA 27 luglio 2019, ore 18:00 DOVE Stadion Ottensheim, Ottensheim (Austria) TV DAZN STREAMING DAZN

ORARIO PARMA-TRABZONSPOR

Parma-Trabzonspor, partita amichevole, si giocherà sabato 27 luglio 2019 alle ore 18.00. Sede della sfida sarà l'Ottensheim Stadion dell'omonima città di Ottensheim, in Austria, dove il Parma è in ritiro.

La partita Parma-Trabzonspor sarà visibile DAZN. Il match si potrà quindi seguire su smart tramite l’apposita app, o collegando il televisore ad un decoder Sky Q o a una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X). L'app funzione anche con Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Si potrà seguire in Parma-Trabzonspor su vari dispositivi come pc, tablet o smartphone sempre tramite DAZN. La gara rimarrà a disposizione on demand dopo il triplice fischio finale. Si potranno vedere anche soltanto gli highlights.

Possibile spazio anche per i nuovi acquisti, ma D'Aversa si potrebbe affidare a gran parte della vecchia guardia. Curiosità per Cornelius e Kulusevski, ultimi acquisti gialloblù.

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi, B. Alves, Gagliolo; Hernani, Stulac, Kucka; Karamoh, Sprocati, Baraye.