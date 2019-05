Parma-Sampdoria, le formazioni ufficiali: Ceravolo dal 1', Defrel trequartista

In dubbio alla vigilia, Ceravolo scende regolarmente in campo con Gervinho. Giampaolo schiera tutti assieme Defrel, Quagliarella e Gabbiadini.

Le formazioni ufficiali:

PARMA (5-3-2): Sepe; Gazzola, Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Dimarco; Kucka, Scozzarella, Barillà; Gervinho, Ceravolo.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru; Praet, Ekdal, Jankto; Defrel; Quagliarella, Gabbiadini.

Nel , D'Aversa recupera Ceravolo nonostante i guai fisici degli scorsi giorni e lo schiera regolarmente dall'inizio assieme a Gervinho. Siligardi parte dunque dalla panchina. Confermato il 5-3-2 delle ultime uscite, con Iacoponi, Bruno Alves e Bastoni centrali difensivi in assenza di Gagliolo.

Nella , Giampaolo sorprende ponendo in pratica quanto provato in settimana: senza lo squalificato Ramirez, sulla trequarti non tocca a Saponara bensì a Defrel, che formerà dunque il tridente con Gabbiadini e Quagliarella. In mezzo alla difesa c'è Ferrari e non Tonelli assieme a Colley.