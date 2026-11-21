Al Tardini i giallorossi si impongono con un 5-1 roboante anche se paradossalmente meno netto - almeno per certi tratti della gara - di quanto suggerisca il risultato, salendo momentaneamente al secondo posto della classifica davanti all'Inter e rispondendo alla vittoria della Lazio sul Lecce. Malen protagonista, Mora ancora a segno, ma sono gli errori dei difensori di Gilardino a imprimere la svolta alla partita.
Svilar salva su Fabbian, Balerdi opera un paio di salvataggi provvidenziali, ma a passare in vantaggio poco prima dell'intervallo è la Roma: Malen aggancia stupendamente in area un cross di Lulli e con un destro incrociato non dà scampo a Daffara.
La Roma pare poter gestire, ma al 54' subisce a sorpresa il pareggio del Parma: Elphege batte sul tempo Balerdi da ultimo uomo, trova scopertissimi i giallorossi e, dopo una lunga cavalcata, non sbaglia con il sinistro a tu per tu con Svilar.
Nel momento più complicato, però, la Roma opera l'allungo decisivo. Il demerito è di Troilo, che buca clamorosamente un cross di Wesley consentendo a Malen di segnare da pochi passi. Episodio simile pochi minuti dopo: Wesley centra, Delprato non allontana e Mora scaglia il destro dell'1-3 in porta.
La partita si chiude a 13 minuti dalla fine, sempre con Wesley protagonista: Malen sbuca alle spalle di Troilo ed è una sentenza nel superare Daffara per la terza volta da un passo. Al 90' sempre Malen riceve da Wesley, aggira Daffara e a porta vuota firma pure il poker, dando contorni da sogno al proprio pomeriggio.
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PAGELLE PARMA-ROMA
Elphege si perde la marcatura di Malen sullo 0-1, riscattandosi però alla grande per andare a trovare l'1-1. Il protagonista in negativo del Parma è Troilo: clamoroso l'errore che consente all'olandese di trovare raddoppio e doppietta, prima di venire nuovamente superato da Malen sull'1-4. Male anche Delprato nell'azione del tris di Mora. Valeri spesso pericolosissimo al cross, specialmente nel primo tempo.
Roma trascinata dal solito, favoloso Malen: addirittura poker per il simbolo giallorosso, che si porta a casa il pallone. L'altro uomo copertina della squadra di Gasperini è Wesley, che inizialmente va in panchina, entra a gara in corso e fa partire i cross che portano all'1-2, all'1-3 e all'1-4. Dybala sufficiente ma nulla più, Mora si conferma a livello realizzativo, Balerdi sforna una gran prestazione ma l'errore sulla rete di Elphege ne abbassa notevolmente il voto.
PARMA (3-5-2): Daffara 5.5; Delprato 5, Troilo 4.5, Carboni 5.5; Britschgi 5.5 (75' Diallo sv), Fabbian 6 (66' Ordonez 5.5), Sierro 6 (75' Nicolussi Caviglia sv), Keita 5.5, Valeri 6; Touré 5.5 (66' Lontani 5.5), Elphege 6.5 (90' De Martis sv). All. Gilardino
ROMA (3-4-2-1): Svilar 6.5; Mancini 6, Balerdi 6 (56' Ndicka 6.5), Hermoso 7; Lulli 6.5 (56' Wesley 7.5), Cristante 6.5, Koné 6.5, Molina 5.5 (83' Koulierakis sv); Dybala 6 (62' Soulé 6.5), Mora 7 (83' Pisilli sv); Malen 9. All. Gasperini
TABELLINO PARMA-ROMA
PARMA-ROMA 1-5
Marcatori: 39' Malen (R), 54' Elphege (P), 68' Malen (R), 71' Mora (R), 77' Malen (R), 90' Malen (R)
PARMA (3-5-2): Daffara; Delprato, Troilo, Carboni; Britschgi (75' Diallo), Fabbian (66' Ordonez), Sierro (75' Nicolussi Caviglia), Keita, Valeri; Touré (66' Lontani), Elphege (90' De Martis). All. Gilardino
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Balerdi (56' Ndicka), Hermoso; Lulli (56' Wesley), Cristante, Koné, Molina (83' Koulierakis); Dybala (62' Soulé), Mora (83' Pisilli); Malen. All. Gasperini
Arbitro: Sozza
Ammoniti: Valeri
Espulsi: nessuno