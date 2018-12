Parma-Roma, Di Francesco ritrova El Shaarawy e Dzeko dal 1'

La Roma torna a contare su Stephan El Shaarawy dopo l'infortunio, ma dovrà stare attenta all'ex di turno, Gervinho...

Eusebio Di Francesco dopo le ultime vittorie ritrovate, vuole chiudere il girone di ritorno della Roma con una vittoria che avvicini ancora di più la squadra alla zona Champions League. La partita contro il Parma però, visto il momento dei crociati, non rappresenta un ostacolo da poco.

Le buone notizie per i giallorossi però non mancano. Ad esempio tornerà probabilmente da titolare, o al massimo dalla panchina, una pedina fondamentale della stagione della Roma come Stephan El Shaarawy.

Il Faraone si è fatto male il 27 novembre contro il Real Madrid, in Champions League. Adess, dopo un mese ai box, è pronto per tornare ad aiutare la Roma dopo un inizio di stagione che lo aveva vista protagonista.

Accanto a lui in attacco un'altra piacevole notizia: Edin Dzeko è pronto a partire titolare, nonostante il buon momento di forma che attraversa Schick. Per il resto, tra difesa e centrocampo stringeranno tutti i denti per poi riposare nelle due settimane di sosta.

Di fronte alla Roma ci sarà un Parma agguerrito, sempre compatto e reduce dalla vittoria contro la Fiorentina. In più D'Aversa potrà contare su un ex di lusso come Gervinho.

In giallorosso l'ivoriano ha giocato in totale 71 partite e siglato 19 goal, lasciando un ottimo ricordo tra i tifosi. Lo scherzetto è dietro l'angolo...

PARMA (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Deiola, L. Rigoni, Barillà; Gervinho, Inglese, Siligardi.

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Under, Zaniolo, El Shaarawy; Dzeko.