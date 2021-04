Il Parma perde Inglese: intervento alla caviglia, stagione finita

L’attaccante del Parma, Roberto Inglese, è stato sottoposto ad un intervento alla caviglia sinistra. Rientrerà all’inizio della prossima stagione.

Il Parma sarà costretto a rinunciare a Roberto Inglese nell’ultima parte di stagione. L’attaccante infatti è stato sottoposto ad un’intervento chirurgico alla caviglia ed ora è atteso da una lunga fase di recupero che gli consentirà di rientrare in campo solo nella prossima annata calcistica.

A confermarlo è stato il club ducale che, nel report di giornata pubblicato sul suo sito ufficiale, ha fatto il punto anche sulle condizioni del suo numero 45.

“Roberto Inglese, dato il persistere della sintomatologia, è stato sottoposto ad intervento chirurgico di stabilizzazione della caviglia sinistra. L’operazione è perfettamente riuscita. L’atleta, dopo un periodo di immobilizzazione, inizierà il percorso terapeutico per il completo recupero agonistico all’inizio della prossima stagione”.

Per la prima volta da quando gioca in Serie A quindi, Inglese chiuderà una stagione con zero reti all’attivo. La sua è stata d’altronde un’annata tormentata nella quale ha dovuto fare i conti prima con il Covid, poi con un infortunio muscolare ed infine con questo problema alla caviglia sinistra che lo sta tendendo fuori dallo scorso 7 marzo, da quando cioè giocò gli ultimi due minuti di Fiorentina-Parma.

Nel corso di questa stagione, per lui i minuti in campo sono stati appena 573’ suddivisi in 14 presenze.