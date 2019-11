Parma, infortunio Gervinho: lesione muscolare di primo grado

Infortunatosi nel corso dell’ultima sfida contro la Roma, Gervinho ha riportato una lesione di primo grado al muscolo semimembranoso sinistro.

Reduce dall’importante successo ottenuto contro la , che gli ha permesso di scalare diverse posizioni in classifica, il dopo la sosta sarà impegnato sul campo del e, per l’occasione, non potrà quasi certamente contare su uno dei suoi uomini migliori: Gervinho.

L’attaccante ivoriano ha riportato un infortunio alla coscia sinistra proprio nel corso della sfida dei giallorossi e gli esami ai quali è stato sottoposto nelle ultime ore hanno rivelato una lesione.

A confermarlo è stato il Parma attraverso il proprio sito ufficiale.

“Gervinho è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione di primo grado al muscolo semimembranoso di sinistra. Il giocatore ha già iniziato le terapie del caso”.

Il club ducale non ha reso noti i tempi di recupero, sembra però improbabile una presenza dell’attaccante contro i felsinei. Gervinho potrebbe più realisticamente tornare entro inizio dicembre ed essere quindi a disposizione per la sfida in programma nel quattordicesimo turno al Tardini contro il .