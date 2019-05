Parma-Fiorentina: diretta streaming gratis

Il di Roberto D'Aversa e la di Vincenzo Montella si affrontano nella 37ª giornata di in una sfida ad alta tensione.

Il di Roberto D'Aversa e la di Vincenzo Montella si affrontano nella 37ª giornata di in una sfida ad alta tensione. Entrambe le squadre infatti non hanno ancora raggiunto la matematica salvezza e hanno bisogno di punti per scongiurare l'incubo di una retrocessione. Rischiano di più i ducali, che sono quindicesimi in classifica con 38 punti, frutto di 9 vittorie, 11 pareggi e 16 sconfitte, e hanno appena 3 lunghezze di margine sull' , terzultimo, ma anche i toscani non possono dirsi tranquilli.

I gigliati sono infatti quattordicesimi a quota 40 a pari merito con e (ma sardi e felsinei li precedono per la superiorità nei confronti diretti) e hanno bisogno di un punto per essere certi della permanenza nella massima categoria.

Il Parma ha riportato 2 pareggi di fila e una brutta sconfitta nel derby emiliano con il Bologna, la Fiorentina è in piena crisi e ha rimediato 4 sconfitte consecutive nelle ultime 4 giornate. L'ivoriano Gervinho, autore di 10 goal in 28 partite giocate, e il centrocampista Marco Benassi, a segno 7 volte in 30 presenze, sono i migliori marcatori in campionato delle due formazioni.

PARMA-FIORENTINA DIRETTA STREAMING

La piattaforma DAZN ha acquistato i diritti di 114 partite di Serie A per 3 stagioni, dunque di 3 gare per ogni turno di campionato. Fra le partite in palinsesto per la 37ª giornata di Serie A c'è anche la sfida Parma-Fiorentina, in programma domenica pomeriggio allo Stadio Tardini.

La partita Parma-Fiorentina è in programma il pomeriggio di domenica 19 maggio 2019.

PARMA-FIORENTINA DATA E ORARIO

Parma-Fiorentina è in programma il pomeriggio di domenica 19 maggio 2019 nella cornice dello Stadio Ennio Tardini di Parma. Fischio d'inizio previsto per le ore 15.00.