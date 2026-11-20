Notizie sulla squadra

Il Parma dovrà fare a meno di David Romero e Adrian Bernabé per infortunio, mentre Abdoulaye N'Diaye è squalificato. Gilardino punterà sulla formazione probabile con Daffara in porta, una difesa a tre composta da Diego Carlos, Del Prato e Troilo, e Almqvist e Lontani a supporto dell'attacco.

In casa Roma, Gasperini recupera Paulo Dybala e Gianluca Mancini, entrambi tornati ad allenarsi in gruppo. Restano invece indisponibili Mile Svilar, Pierluigi Gollini, Lorenzo Pellegrini e Devyne Rensch. Il portiere titolare sarà Devis Vasquez, con la difesa affidata a N'Dicka, Balerdi e Hermoso. Ulteriori aggiornamenti sulle formazioni saranno disponibili a ridosso del calcio d'inizio.

Anteprima della partita Parma Calcio 1913 vs Roma

Serie A - Game Week 12 21 nov 2026 - 12:00 Stadio Ennio Tardini

Il Parma ospita la Roma allo Stadio Ennio Tardini sabato 21 novembre, in una sfida valida per la Serie A 2026/27. I giallorossi arrivano a Parma da terzi in classifica, con un organico che si avvicina gradualmente al completo dopo settimane difficili sul fronte infortuni.

Il grande atteso è Paulo Dybala, tornato ad allenarsi in gruppo martedì 17 novembre dopo lo stop per una lesione al polpaccio rimediata a ottobre contro il Real Madrid. La sua presenza al Tardini sembra scontata, con Gasperini che dovrà decidere se schierarlo dal primo minuto o gestirlo con cautela.

La Roma ha dimostrato solidità anche senza la Joya: cinque vittorie e un pareggio nelle sette partite e mezza disputate senza di lui, con l'unica sconfitta arrivata nella notte di Manchester contro lo United. Un rendimento che ha permesso ai giallorossi di restare agganciati alla vetta.

Il Parma, sedicesimo in classifica, cerca punti salvezza davanti al proprio pubblico. La vittoria per 3-0 sull'Atalanta nell'ultimo turno ha ridato fiducia ad Alberto Gilardino, anche se la squadra dovrà fare a meno di David Romero, out per una sublussazione acromion claveare alla spalla rimediata nel derby contro il Bologna.

I precedenti recenti sorridono alla Roma: i giallorossi hanno vinto tre delle ultime quattro sfide dirette tra le due squadre, compreso il 2-3 al Tardini dello scorso maggio. Il Parma cercherà di invertire questa tendenza tra le mura amiche.

Di seguito tutte le informazioni su dove seguire Parma-Roma in TV e in diretta streaming.

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