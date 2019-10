Parma, che botta per Laurini: una settimana di riposo dopo il trauma cranico

Dopo il terribile scontro con Laxalt nel finale di Parma-Torino, Laurini dovrà rimanere a riposo per una settimana. Tornerà in campo dopo la sosta.

Un grande spavento nel finale di partita fra e , dopo il terribile scontro fra Laurini e Laxalt , dove il difensore francese ha avuto la peggio ed è stato portato immediatamente in ospedale per tutti gli accertamenti previsti in caso di un infortunio alla testa. Gli esami hanno evidenziato una concussione cerebrale per la quale è prevista una settimana di riposo da qualsiasi attività agonistica, per cui Laurini non sarà disponibile per la trasferta a Ferrara contro la Spal.

Roberto D'Aversa, protagonista di un ottimo inizio di stagione con il suo Parma, non potrà contare sull'ex difensore della per il trauma cranico subito nella vittoria al cardiopalma contro il Torino. Ma Laurini non è l'unico giocatore degli emiliani che non potrà allenarsi a pieno regime nei prossimi giorni: anche Matteo Darmian svolgerà un programma di allenamento differenziato e Bobby Inglese starà a riposo per via una tonsillite febbrile che lo ha colpito in questi giorni.

Arrivano anche notizie positive dall'infermeria per l'allenatore del Parma: ritorna infatti ad allenarsi in gruppo Alberto Grassi, che potrà quindi mettersi a disposizione di D'Aversa per rimpolpare il centrocampo emiliano. Le notizie più confortanti, però, arrivano dal campo, dove il Parma sta trovando continuità di prestazioni importanti e anche risultati positivi, dando morale a squadra e tifosi. Inoltre l'esplosione di Kulusevski sta fornendo un'arma in più per ottenere una salvezza che dopo le prime sei giornate appare davvero alla portata degli emiliani.