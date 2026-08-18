Paris Saint-Germain-Rennes: dettagli della partita

Ligue 1 - Game Week 1 23 ago 2026 - 14:45 Parc des Princes

Paris Saint-Germain e Stade Rennais scenderanno in campo il 23 agosto 2026 alle 18:45 GMT (14:45 EST / 19:45 BST / 20:45 SAST).

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Panoramica della partita e posta in palio nel weekend d'esordio

Il Paris Saint-Germain apre la sua stagione 2026/27 di Ligue 1 in casa, accogliendo lo Stade Rennais al Parc des Princes. I campioni in carica puntano a iniziare il loro cammino nazionale con autorità, mentre il Rennes si reca nella capitale con l'obiettivo di lanciare subito un segnale nel weekend inaugurale.

Les Parisiens vogliono fissare subito lo standard

Il PSG si presenta alla nuova stagione con la voglia di riaffermare il proprio dominio interno con una rosa ricca di stelle. Guidato da talenti cardine come Bradley Barcola, Ousmane Dembélé e Vitinha, il club della capitale punta a sfruttare l'energia del Parc des Princes per dettare il ritmo e conquistare tutti e tre i punti fin dall'inizio.

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I rossoneri cercano di sorprendere a inizio stagione

Il Rennes arriva a Parigi cercando di cogliere di sorpresa i campioni alla 1ª giornata. Il ricordo dell'importante vittoria per 3-1 contro il PSG nel febbraio 2026, con i gol di Musa Al-Taamari, Esteban Lepaul e Breel Embolo, darà fiducia tattica agli ospiti. Tuttavia, la gestione di assenze importanti, compresa quella del centrocampista Mahdi Camara per squalifica, metterà alla prova fin da subito la profondità della rosa del Rennes.

Vantaggio storico e recenti scintille

Storicamente, il Paris Saint-Germain ha il sopravvento in questa sfida con 22 vittorie contro le 9 del Rennes, oltre a 6 pareggi. Eppure, gli incroci più recenti dimostrano che il Rennes è pienamente capace di sfruttare le disattenzioni difensive, rendendo questa sfida del weekend inaugurale un test affascinante della lucidità tattica e del ritmo di inizio stagione.

Probabili formazioni

Paris Saint-Germain: Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Fabián Ruiz, Vitinha, João Neves; Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia

Stade Rennais: Brice Samba; Mahamadou Nagida, Lilian Brassier, Anthony Rouault, Quentin Merlin; Valentin Rongier, Mahdi Camara; Arnaud Nordin, Sebastian Szymański, Musa Al-Taamari; Esteban Lepaul

Notizie sulle squadre e rose

Luis Enrique non ha problemi confermati tra infortuni o squalifiche nel PSG in vista di questa partita, anche se non è stata ancora presentata una probabile formazione. La situazione legata alla possibile partenza di Bradley Barcola aggiunge incertezza alla rosa e sono attesi aggiornamenti più vicino al calcio d'inizio.

Il Rennes dovrà fare a meno del portiere Nicolas Lemaitre per infortunio, mentre il centrocampista Mahdi Camara è squalificato. Le opzioni di Franck Haise in quei reparti sono ridotte per la trasferta di Parigi e ulteriori notizie sulla squadra saranno aggiunte quando disponibili.

Forma

Il PSG ha vinto due delle ultime cinque partite, ne ha pareggiata una e ne ha perse due. L'uscita più recente si è conclusa con una sconfitta per 1-0 contro il Lens nel Trophée des Champions, risultato che ha acceso critiche nei confronti della LFP per aver organizzato la partita sul campo dello stesso Lens. Il miglior risultato in questa serie è stato il successo per 2-1 contro l'Aston Villa nella Supercoppa UEFA. Nelle cinque gare il PSG ha segnato sei gol e ne ha subiti cinque, anche se il campione comprende amichevoli e partite di coppa oltre a match ufficiali.

Il Rennes ha vinto una delle ultime cinque partite, ne ha pareggiata una e ne ha perse tre. La sua partita più recente si è conclusa con una sconfitta per 2-1 contro il Sunderland in un'amichevole precampionato, e in precedenza in estate ha perso anche 4-2 contro il Brentford. L'unica vittoria è arrivata contro il Club Brugge a fine luglio, per 2-1. Il Rennes ha subito dieci gol nelle cinque partite, segnandone otto.

Precedenti

L'incontro più recente tra queste due squadre si è giocato nel febbraio 2026, quando il Rennes ha battuto il PSG 3-1 al Roazhon Park in Ligue 1. Prima di allora, il PSG aveva dominato la sfida, rifilando cinque gol senza risposta al Rennes al Parc des Princes nel dicembre 2025. Nelle ultime cinque sfide, il PSG ha il bilancio migliore con tre vittorie contro una del Rennes, con un ulteriore successo del PSG arrivato in Coupe de France nell'aprile 2024. Il PSG ha segnato 14 gol in queste cinque partite, il Rennes ne ha segnati cinque.