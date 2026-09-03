Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Goal.com
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Ligue 1
team-logoParis Saint-Germain
Parc des Princes
team-logoMonaco
WATCH SECURELY FROM ANYWHERE

Con il supporto di

Paris Saint-Germain-Monaco, anteprima della Ligue 1: tutto quello che c'è da sapere

Paris Saint-Germain vs Monaco
Ligue 1
Paris Saint-Germain
Monaco

Anteprima completa di Paris Saint-Germain-AS Monaco in Ligue 1. Analizziamo i risultati della 2ª giornata, il momento delle due squadre e i temi chiave in vista della sfida di venerdì sera al Parco dei Principi.

Paris Saint-Germain-Monaco: dettagli della partita

crest
Ligue 1 - Game Week 3
Parc des Princes

Paris Saint-Germain e AS Monaco daranno il calcio d'inizio il 4 settembre 2026 alle 18:45 GMT (14:45 EST / 19:45 BST / 20:45 SAST).

FBL-FRA-LIGUE1-LILLE-PSGGetty Images

Venerdì sera big match a Parigi

Il Paris Saint-Germain torna in casa per affrontare l'AS Monaco sotto i riflettori del venerdì sera al Parc des Princes nella terza giornata. Dopo due pareggi consecutivi all'inizio della difesa del titolo, il PSG punta a conquistare la sua prima vittoria stagionale in Ligue 1 davanti ai propri tifosi. Per il Monaco, la trasferta del venerdì nella capitale rappresenta una grande opportunità per dare seguito al suo avvio perfetto e lanciare subito un segnale nella corsa al campionato.

FBL-FRA-LIGUE1-LILLE-PSGGetty Images

La rimonta nel recupero del PSG a Lille

Il PSG di Luis Enrique arriva alla sfida di venerdì in cerca della prima vittoria in campionato dopo aver strappato un emozionante 2-2 sul campo del LOSC Lille nella seconda giornata, il 28 agosto. Sotto 2-0 nel finale dopo i gol di Hákon Haraldsson e Dilane Bakwa, il PSG ha messo in scena una rimonta straordinaria nel recupero: Vitinha ha segnato al 90', prima del pareggio del capitano Marquinhos al 95'. Tornando a Parigi, il PSG avrà bisogno di molta più disciplina difensiva fin dal fischio d'inizio per contenere l'attacco diretto del Monaco.

FBL-FRA-LIGUE1-MONACO-MARSEILLEGetty Images

La doppietta di Paris Brunner stende il Marsiglia

L'AS Monaco arriva nella capitale piena di fiducia dopo il netto 2-0 ottenuto contro i rivali dell'Olympique de Marseille allo Stade Louis II nella seconda giornata, il 30 agosto. L'attaccante Paris Brunner ha offerto una prestazione di alto livello, segnando al 13' e al 53' e assicurando tutti e tre i punti. Insieme al successo per 1-0 nella giornata inaugurale contro il Le Havre AC, la squadra di Adolf Hütter ha il massimo dei punti e due partite consecutive senza subire gol, facendo affidamento sulla solida organizzazione del centrocampo guidata da Denis Zakaria e Lamine Camara.

La storia sorride ai campioni in carica nelle sfide ad alta tensione

Storicamente, il Paris Saint-Germain ha il vantaggio del fattore campo in questa sfida, anche se gli incroci tra queste due grandi del calcio francese producono regolarmente partite veloci e fisiche. Le rapide transizioni laterali del Monaco hanno creato problemi al PSG nei precedenti confronti, mentre il controllo del centrocampo centrale del PSG resta la sua arma principale. Con margini sottilissimi a separare le due squadre in questo avvio di stagione, la sfida di venerdì promette grande intensità fin dal calcio d'inizio.

Probabili formazioni

Paris Saint-Germain: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Digne; Zaire-Emery, Vitinha, Fernandez; Doue, Demebele, Kvaratskhelia

Monaco: Hradecky; Vanderson, Sane, Dier, Nazinho; Camara, Zakaria; Idumbo, Golovin, Coulibaly; Brunner

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Paris Saint-Germain - Monaco

4-3-3
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Formazione
Monaco crest
Monaco
ASM
4-2-3-1
30L. Chevalier33W. Zaire-Emery51W. Pacho2A. Hakimi5Marquinhos17Vitinha4L. Beraldo8F. Ruiz9F. Torres11M. Akliouche7K. Kvaratskhelia1L. Hradecky72S. Sane15E. Dier20F. Nazinho2Vanderson8L. Camara10A. Golovin6D. Zakaria17S. Idumbo28M. Coulibaly29P. Brunner
Monaco crest
Monaco
ASM
4-3-3
Paris Saint-Germain

Formazione titolare

Monaco

Allenatore

  • Luis Enrique
  • Luis

Luis Enrique deve fare a meno del portiere Matvey Safonov, che è crollato durante il riscaldamento pre-partita prima della sfida con il Lille e resta indisponibile. Il terzino sinistro Nuno Mendes è squalificato e salterà anche questa gara. Al momento non è stata confermata alcuna probabile formazione titolare e sono attesi ulteriori aggiornamenti a ridosso del calcio d'inizio.

L'allenatore del Monaco Filipe Luis deve rinunciare agli attaccanti Folarin Balogun e Ansu Fati, entrambi alle prese con infortuni. Gli ospiti non hanno squalifiche confermate e non è stato diffuso alcun undici previsto. Gli aggiornamenti sul quadro della rosa del Monaco saranno aggiunti non appena disponibili.

Forma

PSG

PSG - Forma

MUN
D1-1
AVL
V2-1
RCL
S1-0
REN
D2-2
LIL
D2-2
Gol segnato (subito)
7/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
ASM

ASM - Forma

COV
S2-0
GOR
V2-3
LEH
V0-1
GOR
V4-1
OM
V2-0
Gol segnato (subito)
10/5
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Il PSG ha raccolto una vittoria, due pareggi e una sconfitta nelle ultime quattro partite ufficiali, con anche un pareggio in pre-season contro il Manchester United in questa serie di cinque gare. L'uscita più recente si è chiusa sul 2-2 a Lille il 28 agosto, con due gol nel recupero che hanno salvato un punto dopo che il PSG era andato sotto di due reti. Ha anche pareggiato 2-2 a Rennes il 23 agosto. L'unico risultato positivo in gare ufficiali in questa serie è stato il 2-1 contro l'Aston Villa nella Supercoppa UEFA del 12 agosto. Il PSG ha segnato sei gol e ne ha subiti sei in queste cinque partite.

Il Monaco ha vinto quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, con l'unica sconfitta arrivata per 2-0 contro il Coventry City in un'amichevole pre-season. Il risultato più recente è stato il 2-0 casalingo contro il Marsiglia in Ligue 1 il 30 agosto. Prima di allora ha battuto il Gornik Zabrze 4-1 nelle qualificazioni di Conference League il 27 agosto e ha vinto 1-0 sul campo del Le Havre in Ligue 1 il 23 agosto. Il Monaco ha segnato dieci gol e ne ha subiti cinque in queste cinque uscite.

Precedenti

Testa a testa

Paris Saint-GermainPareggioMonaco
2
1
2
Ligue 1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
1
Monaco badge
Monaco
ASM
3
FIN
Champions League
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
Monaco badge
Monaco
ASM
2
FIN
Champions League
Monaco badge
Monaco
ASM
2
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
FIN
Ligue 1
Monaco badge
Monaco
ASM
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
0
FIN
Ligue 1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
4
Monaco badge
Monaco
ASM
1
FIN
10Gol segnati9
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato4/5

L'ultimo confronto tra questi club risale alla Ligue 1 del 6 marzo 2026, quando il Monaco vinse 1-3 al Parc des Princes. Prima di allora, le due squadre avevano pareggiato 2-2 al Parc des Princes in Champions League il 25 febbraio 2026, dopo che il Monaco aveva vinto l'andata in casa per 2-3 il 17 febbraio. Nelle ultime cinque sfide, il Monaco conta due vittorie contro una del PSG, oltre a due pareggi, compreso un successo del Monaco per 1-0 in Ligue 1 nel novembre 2025 e una vittoria interna del PSG per 4-1 nel febbraio 2025.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
MonacoMonacoASM
220030+36
V
V
2
Paris FCParis FCPAR
211030+34
V
D
3
LilleLilleLIL
211042+24
D
V
4
LioneLioneOL
211031+24
D
V
5
RennesRennesREN
211054+14
V
D
6
TroyesTroyesTRO
211021+14
V
D
7
LensLensRCL
210164+23
S
V
8
MarsigliaMarsigliaOM
210142+23
S
V
9
AngersAngersSCO
21013303
V
S
10
StrasburgoStrasburgoSTR
210125-33
V
S
11
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
20204402
D
D
12
BrestBrestB29
20204402
D
D
13
Le MansLe MansLEM
201145-11
S
D
14
Le HavreLe HavreLEH
201112-11
D
S
15
LorientLorientFCL
201112-11
S
D
16
TolosaTolosaTFC
201124-21
D
S
17
NizzaNizzaNCE
201103-31
S
D
18
AuxerreAuxerreAJA
200238-50
S
S
Champions League
Qualificazioni Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google