Paris Saint-Germain-Monaco: dettagli della partita

Ligue 1 - Game Week 3 4 set 2026 - 15:05 Parc des Princes

Paris Saint-Germain e AS Monaco daranno il calcio d'inizio il 4 settembre 2026 alle 18:45 GMT (14:45 EST / 19:45 BST / 20:45 SAST).

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Venerdì sera big match a Parigi

Il Paris Saint-Germain torna in casa per affrontare l'AS Monaco sotto i riflettori del venerdì sera al Parc des Princes nella terza giornata. Dopo due pareggi consecutivi all'inizio della difesa del titolo, il PSG punta a conquistare la sua prima vittoria stagionale in Ligue 1 davanti ai propri tifosi. Per il Monaco, la trasferta del venerdì nella capitale rappresenta una grande opportunità per dare seguito al suo avvio perfetto e lanciare subito un segnale nella corsa al campionato.

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La rimonta nel recupero del PSG a Lille

Il PSG di Luis Enrique arriva alla sfida di venerdì in cerca della prima vittoria in campionato dopo aver strappato un emozionante 2-2 sul campo del LOSC Lille nella seconda giornata, il 28 agosto. Sotto 2-0 nel finale dopo i gol di Hákon Haraldsson e Dilane Bakwa, il PSG ha messo in scena una rimonta straordinaria nel recupero: Vitinha ha segnato al 90', prima del pareggio del capitano Marquinhos al 95'. Tornando a Parigi, il PSG avrà bisogno di molta più disciplina difensiva fin dal fischio d'inizio per contenere l'attacco diretto del Monaco.

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La doppietta di Paris Brunner stende il Marsiglia

L'AS Monaco arriva nella capitale piena di fiducia dopo il netto 2-0 ottenuto contro i rivali dell'Olympique de Marseille allo Stade Louis II nella seconda giornata, il 30 agosto. L'attaccante Paris Brunner ha offerto una prestazione di alto livello, segnando al 13' e al 53' e assicurando tutti e tre i punti. Insieme al successo per 1-0 nella giornata inaugurale contro il Le Havre AC, la squadra di Adolf Hütter ha il massimo dei punti e due partite consecutive senza subire gol, facendo affidamento sulla solida organizzazione del centrocampo guidata da Denis Zakaria e Lamine Camara.

La storia sorride ai campioni in carica nelle sfide ad alta tensione

Storicamente, il Paris Saint-Germain ha il vantaggio del fattore campo in questa sfida, anche se gli incroci tra queste due grandi del calcio francese producono regolarmente partite veloci e fisiche. Le rapide transizioni laterali del Monaco hanno creato problemi al PSG nei precedenti confronti, mentre il controllo del centrocampo centrale del PSG resta la sua arma principale. Con margini sottilissimi a separare le due squadre in questo avvio di stagione, la sfida di venerdì promette grande intensità fin dal calcio d'inizio.

Probabili formazioni

Paris Saint-Germain: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Digne; Zaire-Emery, Vitinha, Fernandez; Doue, Demebele, Kvaratskhelia

Monaco: Hradecky; Vanderson, Sane, Dier, Nazinho; Camara, Zakaria; Idumbo, Golovin, Coulibaly; Brunner

Notizie sulle squadre e rose

Luis Enrique deve fare a meno del portiere Matvey Safonov, che è crollato durante il riscaldamento pre-partita prima della sfida con il Lille e resta indisponibile. Il terzino sinistro Nuno Mendes è squalificato e salterà anche questa gara. Al momento non è stata confermata alcuna probabile formazione titolare e sono attesi ulteriori aggiornamenti a ridosso del calcio d'inizio.

L'allenatore del Monaco Filipe Luis deve rinunciare agli attaccanti Folarin Balogun e Ansu Fati, entrambi alle prese con infortuni. Gli ospiti non hanno squalifiche confermate e non è stato diffuso alcun undici previsto. Gli aggiornamenti sul quadro della rosa del Monaco saranno aggiunti non appena disponibili.

Forma

Il PSG ha raccolto una vittoria, due pareggi e una sconfitta nelle ultime quattro partite ufficiali, con anche un pareggio in pre-season contro il Manchester United in questa serie di cinque gare. L'uscita più recente si è chiusa sul 2-2 a Lille il 28 agosto, con due gol nel recupero che hanno salvato un punto dopo che il PSG era andato sotto di due reti. Ha anche pareggiato 2-2 a Rennes il 23 agosto. L'unico risultato positivo in gare ufficiali in questa serie è stato il 2-1 contro l'Aston Villa nella Supercoppa UEFA del 12 agosto. Il PSG ha segnato sei gol e ne ha subiti sei in queste cinque partite.

Il Monaco ha vinto quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, con l'unica sconfitta arrivata per 2-0 contro il Coventry City in un'amichevole pre-season. Il risultato più recente è stato il 2-0 casalingo contro il Marsiglia in Ligue 1 il 30 agosto. Prima di allora ha battuto il Gornik Zabrze 4-1 nelle qualificazioni di Conference League il 27 agosto e ha vinto 1-0 sul campo del Le Havre in Ligue 1 il 23 agosto. Il Monaco ha segnato dieci gol e ne ha subiti cinque in queste cinque uscite.

Precedenti

L'ultimo confronto tra questi club risale alla Ligue 1 del 6 marzo 2026, quando il Monaco vinse 1-3 al Parc des Princes. Prima di allora, le due squadre avevano pareggiato 2-2 al Parc des Princes in Champions League il 25 febbraio 2026, dopo che il Monaco aveva vinto l'andata in casa per 2-3 il 17 febbraio. Nelle ultime cinque sfide, il Monaco conta due vittorie contro una del PSG, oltre a due pareggi, compreso un successo del Monaco per 1-0 in Ligue 1 nel novembre 2025 e una vittoria interna del PSG per 4-1 nel febbraio 2025.