Panchina Milan: c'è anche Simone Inzaghi nella lista dei rossoneri

Nel mirino del Milan, così come in quello della Juventus e del Siviglia, c'è Simone Inzaghi: l'allenatore della Lazio è tra i più corteggiati.

In casa , in attesa di capire se l'anno prossimo la squadra disputerà o meno la , si sta già pianificando il futuro.

Le incertezze riguardano sia l'ambito dirigenziale che quello tecnico. Leonardo, a meno di clamorosi capovolgimenti di fronte, dovrebbe dire addio e lasciare il posto a Campos.

Tutt'altro che certo anche il futuro di Gennaro Gattuso. L'addio del dirigente brasiliano potrebbe pure facilitare la sua permanenza (soprattutto in caso di qualificazione alla Champions League), ma al contempo si stanno valutando tante altre ipotesi.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera nella lista del Diavolo, così come in quella della e quella del di Monchi, c'è l'attuale tecnico della Simone Inzaghi.

Quest'ultimo nei prossimi giorni incontrerà Tare e Lotito. L'obiettivo non è solo il prolungamento del contratto fino al 2021 o fino al 2022, ma soprattutto che la società abbia come obiettivo quello di potenziare la rosa per essere più competitivi.

C'è da dire che il patron biancoceleste lascerà facilmente andare Inzaghi solamente nel momento in cui alla porta dovesse bussare la Vecchia Signora. Dovessero invece bussare Milan o Siviglia la disponibilità alla trattativa sarebbe minore e potrebbe aumentare solo in caso di pressione da parte dello stesso Inzaghi.