Rebus panchina al Brescia: Cellino pensa a Montero

Il Brescia ragiona sulla guida tecnica: la permanenza di Diego Lopez non appare sicura, con Cellino intrigato dall'ipotesi Paolo Montero.

Il contratto fino al 2022 firmato subentrando a Corini, non sarebbe la garanzia necessaria per vedere ancora Diego Lopez al timone del nella prossima stagione.

Lo riferisce il 'Corriere della Sera', spiegando come Massimo Cellino sarebbe attratto da una scommessa delle sue: affidare la panchina a Paolo Montero, connazionale dell'attuale tecnico delle Rondinelle.

L'ex difensore della , attualmente in Serie C alla guida della Sambenedettese, rappresenterebbe il nome che intriga Cellino e a cui il patron starebbe pensando di affidarsi nell'annata ventura.

Lopez è arrivato a Brescia ad inizio febbraio in sostituzione di Corini, esonerato per la seconda volta in stagione (precedentemente rilevato da Grosso), ma l'incubo retrocessione potrebbe portare ulteriori scossoni in vista del futuro. Magari con Montero protagonista.