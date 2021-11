Dove vedere la premiazione del Pallone d'Oro 2021 in diretta tv e streaming

Dopo due anni di attesa, finalmente torna l'assegnazione del Pallone d'Oro. Annullato nell'autunno del 2020, l'edizione del 2021 è finalmente arrivata. Messi, Lewandowski, Jorginho e il resto dei candidati sperano di sollevare al cielo di Parigi il trofeo, conquistato proprio dall'argentino nel 2019 prima dello stop dello scorso anno causa pandemia di coronavirus.

Non solo il premio come miglior giocatore maschile del 2021 a Parigi, ma una cerimonia che comprenderà anche l'assegnazione del riconoscimento come miglior calciatrice, del miglior portiere e del miglior giovane. I vincitori del Pallone d'Oro verranno svelati al Théâtre du Châtelet della capitale francese.

LA CERIMONIA DEL PALLONE D'ORO IN TV

Al via alle 20:30, la cerimonia del Pallone d'Oro 2021 verrà trasmessa in diretta tv, in chiaro, dalle 20 sul Canale 20 di Mediaset. L'alternativa è quella di seguire il premio su Sky Sport Uno e Sky Sport Football, precisamente sui canali 201 e 203.

IL PALLONE D'ORO IN STREAMING

Su Mediaset Play sarà possibile assistere alla cerimonia del Pallone d'Oro in diretta streaming, sintonizzandosi sul sito ufficiale della piattaforma o scaricando l'app su tablet e cellulare. L'alternativa è quella di vederla tramite Sky Go o Now TV, con le stesse modalità.

DIRETTA SU GOAL

Anche su Goal sarà possibile seguire gli aggiornamenti della serata del Pallone d'Oro: diretta della giornata più importante per i finalisti, con dichiarazioni, reazioni a caldo, statistiche e analisi dei voti che porteranno alla conquista del riconoscimento individuale numero uno nel mondo del calcio.