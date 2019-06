Palermo in Serie D? Ferrero pronto a rilevarlo

Il sindaco di Palermo ha confermato la chiamata di Ferrero: ci sarà comunque un bando e una commissione per decidere il nuovo gruppo.

A meno di sorprese positive per i tifosi del , il destino della società rosanero sembra essere segnata. Si ripartirà dalla Serie D, con un'estate ancora più calda dopo una primavera terribile. Dai playoff alla retrocessione in Serie C, fino alla Serie B senza playoff e ora all'addio ai professionisti.

Nonostante l'attuale proprietà abbia evidenziato di non voler arrendersi, non sono arrivate da parte di Tuttolomondo le prove dei bonifici inviati a giocatori e allenatori per il trimestre da marzo a maggio. Pagamenti che fino a questo momento non risultano nei conti correnti dei calciatori.

Leoluca Orlando, sindaco di Palermo, ha incontrato una rappresentanza dei dipendenti del Palermo, impegnati per trovare un gruppo che ripartirà dalla Serie D. In pole ci sarebbe Massimo Ferrero, presidente della il quale ha già contattato il numero uno cittadino.

E' stato lo stesso Orlando a confermarlo:

"Chiederemo un piano triennale a chi prenderà il Palermo. Ho ricevuto anche una telefonata da Massimo Ferrero".

Ci sarà comunque un bando pubblico e una commissione per scegliere il gruppo da cui ripartirà il Palermo:

"È una procedura che già ha praticato lo scorso anno il Bari, squadra con storia simile e un fallimento della società".

Il sindaco di Palermo ha confermato che secondo la Lega di Serie B il Palermo non si è iscritto:

"Questa mattina ho parlato con il presidente Gravina e mi ha detto che non sono stati fatti gli adempimenti necessari per l'iscrizione in Serie B".

Sono giorni terribili per i tifosi del Palermo: c'è chi spera in un miracolo sportivo all'ultimo momento e chi invece si è già rassegnato a vedere la squadra tra i dilettanti.