L'orgoglio di Montella: "Ho conquistato l'ultimo trofeo del Milan"

Vincenzo Montella è ormai abituato a stare nell’occhio del ciclone, dopo che le sue ultime avventure in panchina con e prima di approdare alla si sono concluse con due esoneri.

Il tecnico di Pomigliano d’Arco è stato intervistato dalla ‘Gazzetta dello Sport’ ed ha affrontato diverse tematiche, dal suo recente passato alla prossima sfida con la .

Sulla prossima partita contro la Juventus, storica rivale della Fiorentina, Montella ha le idee chiare.

“L’hanno battuta in pochi ultimamente. Ci proverò anche perché le grandi storie nascono dalle sfide impossibili. Vorrei iniziare la grande storia della Fiorentina facendo qualcosa di speciale contro la squadra di Sarri”

La Viola potrà regolarmente contare su Federico Chiesa , a lungo corteggiato proprio dai bianconeri.

Infine ecco una battuta su Ribery e su dove potrà arrivare la Fiorentina di Montella.

“Franck ha giocato l’amichevole con il come se stesse disputando la finale di Champions. Parliamo di stelle che primeggiano attraverso il sacrificio. Formidabili esempi per tutti. La società non ha posto degli obiettivi da centrare a ogni costo. Ma io voglio costruire una squadra che faccia dire ai nostri tifosi: “Vale la pena di andare allo stadio a vedere la Fiorentina”.