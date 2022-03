Olè alla fine del primo tempo: Mourinho zittisce i tifosi della Roma

Neppure il vantaggio di tre reti maturato nel primo tempo basta a tranquillizzare Josè Mourinho che, prima dell'intervallo, si è molto arrabbiato con una parte dello stadio. Il motivo? Gli olè di scherno intonati dai tifosi giallorossi nei confronti dei giocatori della Lazio.

A spaventare il tecnico portoghese, ovviamente, è stato l'eventuale calo di attenzione che quel clima avrebbe potuto creare nella testa dei calciatori della Roma che proprio in quel frangente hanno peraltro perso un pallone nella propria metà campo.

Mourinho a quel punto non ha nascosto tutto il suo disappunto facendo evidenti cenni per chiedere allo stadio di interrompere i cori, prima di pronunciare un chiaro: "State zitti". Stessa cosa fatta in campo da Gianluca Mancini.