Entrato nel finale della sfida tra Samp e Udinese, lo spagnolo ha lasciato il campo per infortunio dopo soli 13 minuti: dolore al ginocchio.

Gerard Deulofeu si è fermato di nuovo. Arrivano brutte notizie per l’Udinese e per il suo tecnico Sottil al termine della sfida vinta di misura a Marassi contro la Sampdoria.

Il calciatore spagnolo, tornato in campo proprio oggi dopo l'infortunio, a gara in corso - ed esattamente al 77’ al posto di Beto - ha accusato un fastidio al ginocchio sinistro a pochi secondi dal 90’ e ha chiesto il cambio.

Tornano sul rettangolo verde di gioco dopo oltre due mesi di stop, Deulofeu ha lasciato il campo dopo appena 13 minuti. L’ex Milan e Watford ha avvertito un dolore al ginocchio sinistro.

Allertato subito Sottil, che lo ha subito sostituto inserendo Nestorovski al suo posto negli ultimi 7 minuti di gara, nel recupero concesso dall’arbitro Mariani.

Al termine della sfida del Ferraris, il tecnico dell'Udinese Andrea Sottil ha fatto chiarezza sulle condizioni dello spagnolo ai microfoni di DAZN:

"In uno scontro ha sentito un leggero fastidio sull’esterno del ginocchio dove si era fatto male a Napoli, Ci sta che ancora deve acquisire condizione e stabilità. Abbiamo deciso di sostituirlo in via precauzionale, non dovrebbe essere nulla di importante".

Dopo aver saltato tutta la preparazione tra novembre e dicembre, lo spagnolo ha ottenuto la prima convocazione per la sfida contro il Bologna, prima di tornare in campo oggi a Marassi per la prima volta dopo l'infortunio accusato in Napoli-Udinese, nell’ultima gara prima della sosta per i Mondiali in Qatar.

Un ritorno sul rettangolo verde di gioco non fortunato con il nuovo problema allo stesso ginocchio e la sostituzione forzata.