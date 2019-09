Nuovo stadio di Milan e Inter: rinuncia a San Siro scelta delle società

Milan e Inter chiariscono la posizione sul nuovo stadio: l'impianto di San Siro non è considerato funzionale al progetto. Oggi incontro in comune.

Rivali in campo, compagne fuori. Per e è la settimana del derby, che si giocherà sabato, ma sono anche giorni caldi per la questione nuovo stadio di Milano. Che, nell'idea già nota delle società, non sarà più San Siro.

Oggi pomeriggio si terrà un vertice a Palazzo Marino con l'amministrazione per discutere del futuro dell'impianto e per presentare i primi progetti di quello nuovo, come riporta 'La Gazzetta dello Sport'. Con un'idea comune ai due club: San Siro non è funzionale al progetto.

Il nuovo impianto dovrebbe sorgere nell'attuale zona dei parcheggi del Meazza, dovrebbe costare 1,2 miliardi di euro e contenere 60-65mila spettatori. In più ci sarebbe una zona di intratttenimento, con negozi, cinema, hotel e aree per concerti.

L'amministratore delegato dell'Inter Alessandro Antonello alla 'Gazzetta' ha chiarito anche che la ristrutturazione del Meazza è stata presa in considerazione, ma non si è trovata una soluzione adatta alle esigenze dei club.

“La ristrutturazione è stata una tematica prioritaria, ma l’analisi approfondita ha fatto emergere elementi di difficoltà a raggiungere un obiettivo qualificato, allora abbiamo proposto una strada diversa”.

Antonello ha anche parlato dell'ipotesi di acquistare San Siro avanzata dal sindaco di Milano Beppe Sala.

“È corretto metterla sul tavolo, ma che cosa significa? Nel caso potremmo portare comunque avanti il nostro progetto o sarebbe un vincolo per restare al Meazza?"

Lo stesso sindaco con un post sul proprio profilo Facebook ha chiarito la posizione sua e delle società, affermando che, nella sua idea, le due società dovrebbero ripartire da San Siro e non da uno stadio nuovo. Ha ribadito inoltre che la rinuncia, come spiegato da Antonello, è una scelta dei club.

"Per me San Siro è la storia del calcio, è un monumento di Milano e quindi da qui bisognerebbe ripartire. Grazie alle spiegazioni di Milan e Inter, apparse oggi su alcuni quotidiani, è finalmente evidente a tutti che non è l’amministrazione comunale a volere rinunciare a San Siro; sono le società calcistiche che intendono costruire un nuovo stadio, più funzionale alle loro esigenze".

Settimana prossima, dopo il derby, potrebbero essere ufficialmente presentati i progetti del nuovo impianto. E la strada verso un nuovo stadio di Milano potrebbe davvero iniziare. Con buona pace di chi, ancora, vorrebbe vedere i derby del futuro ancora nello storico Meazza.