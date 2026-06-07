Nuovo malore in campo per Eriksen durante Danimarca-Ucraina, partita sospesa ma "è cosciente e sta bene"

Il centrocampista ex Inter, attualmente al Wolfsburg, Christian Eriksen, ha accusato un nuovo malore durante Danimarca-Ucraina, dopo quello che aveva terrorizzato il mondo del calcio, durante la sfida tra i danesi e la Finlandia agli Europei del 2021: la partita è stata definitivamente sospesa sul risultato di 2-1 per gli scandinavi.





L'ACCADUTO - Eriksen è collassato dopo un malore, che lo ha portato a toccarsi il petto e a crollare per terra, prima di essere soccorso dal repentino intervento dei medici.





IL COMUNICATO - Pochi istanti fa è arrivato il comunicato della Federazione Danese sui canali social: "Cristian Eriksen è cosciente e sta proseguendo bene dopo l'accaduto".





IL PRECEDENTE - Cinque anni fa, durante la prima partita del Gruppo B degli Europei, disputatasi il 12 giugno 2021 allo Stadio Parken di Copenaghen contro la Finlandia, rimase vittima di un arresto cardiaco, accasciandosi a terra privo di sensi durante gli ultimi minuti del primo tempo. Dopo aver ripreso coscienza grazie all'assistenza del suo compagno di squadra Simon Kjaer e dallo staff sanitario, venne trasferito in ospedale. La partita fu sospesa per riprendere meno di due ore dopo, con la notizia delle sue condizioni stabili.





IL DEFRIBILLATORE INTERNO - Eriksen tornò a giocare dopo sette mesi e dopo essersi trasferito dall'Inter al Brentford: in Serie A non è possibile giocare con un defribillatore interno, in Premier sì.