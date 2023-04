Nuovi oriundi in Nazionale? Retegui rivela: "Ho parlato con qualcuno"

L'attaccante del Tigre, autore di 2 goal nelle prime due gare con l'Italia, ha rivelato di aver parlato con alcuni possibili oriundi della Nazionale.

La sorpresa in occasione dell’ultima pausa per gli impegni delle nazionali è stata senza ombra di dubbio Mateo Retegui. L’attaccante classe 1999 del Tigre ha ricevuto la prima convocazione da parte del commissario tecnico dell’Italia Roberto Mancini e ha risposto presenze firmando subito due goal in altrettanti match contro Inghilterra e Malta.

Come confermato dallo stesso CT, Retegui non è l’unico calciatore argentino di origini italiane sotto la lente d’ingrandimento dello staff della Nazionale.

"Lo fanno tutti. Noi siamo già molto in ritardo rispetto agli altri Paesi. Finora non ne avevamo bisogno, perché avevamo grandi calciatori - aveva dichiarato Mancini -. Ora la percentuale è calata. A noi è capitato di crescere nelle nostre giovanili giocatori che poi ci sono stati strappati da altre nazionali. Adesso lo faremo anche noi".

L’idea di Mancini - nemmeno troppo nascosta - è quella di approfondire la questione oriundi e continuare a pescare in Argentina, dove tanti talenti di origini italiane non hanno ancora vestito la maglia della Seleccion e possono indossare la maglia azzurra.

La lista dei convocabili è lunga e qualcuno di questi spera di ricevere presto la chiamata della Nazionale.

A rivelarlo è stato lo stesso Mateo Retegui, che ai microfoni di 'Tyc Sport' ha svelato un curioso retroscena:

“Ho parlato con qualcuno, non farò nomi ma bisogna stare sereni, allenarsi e aspettare l'opportunità giusta, oppure crearsela”.

Retegui ha poi parlato del suo rapporto con la lingua italiana e del suo momento:

“Con Mancini parlo in italiano, lo capisco bene. Ho solo un po’ di timore nel parlarlo, devo solo studiare un po’, togliermi la paura e iniziare a parlare. Io sono molto contento di quello che sto vivendo".

Solo il primo in una nuova era di oriundi provenienti dall’Argentina? L’esperimento Retegui sembra aver funzionato: chissà che Mancini non faccia presto un’altra scommessa sulla falsa riga di quella fatta con l’attaccante del Tigre.