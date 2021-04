La nuova maglia da trasferta della Nazionale: scritta 'Italia' e tricolore in orizzontale

Scritta 'Italia' contornata dal tricolore su sfondo bianco e dettagli in blu: la FIGC alza il sipario sulla nuova divisa away della Nazionale.

L' Italia si rifà il look da trasferta. Svelata la nuova maglia 'away' della nostra Nazionale, un mix tra semplice e moderno.

Divisa totalmente bianca, con la scritta 'Italia' in orizzontale contornata dal tricolore, pantaloncini blu scuro e calzettoni bianchi: questi i connotati del secondo completo che vestiranno capitan Chiellini e soci.

Il nuovo kit Away dell’Italia, come si legge sul sito della Federcalcio, simboleggia la passione, l'orgoglio e l'identità dell’Italia. I dettagli in Blu Navy aggiungono un tocco raffinato ed elegante al bianco classico.