Nuova maglia Juventus, nel 2020/2021 torneranno le strisce

Nella prossima stagione la maglia della Juventus non avrà le solite strisce, ma per il 2020 dietrofont da parte dei bianconeri.

Ha stupito tutti nelle scorse settimane la presentazione della nuova maglia di casa per la prossima stagione. Niente strisce per la prima casacca, ma solamente una divisione in due tra il bianco e il nero, così da provare ad entrare nella modernità. Dopo il 2019/2020, però, nuova rivoluzione.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

⚡️ANTEPRIMA: NEL 2020/21 RITORNANO LE STRISCE SULLA MAGLIA HOME!



In realtà è una conferma, chi ci segue sa che l'avevamo già anticipato sui nostri canali (forum e risposte social). Ora è ufficiale (a meno di inverosimili dietrofront)#JuJersey #betheREALstripes #TheStripesReturn pic.twitter.com/Faxqmc18vN — La Maglia Bianconera (@La_Bianconera) June 2, 2019

Secondo quanto riporta l'account twitter de La Maglia Bianconera, account abituato a dare scoop riguardanti i nuovi kit della Juventus, dal 2020/2021 la società piemontese proporrà nuovamente le canoniche strisce che i tifosi di Madama hanno imparato ad amare in tutti questi ultimi decenni.

L'idea della maglia che la Juventus ha già indossato nel finale dell'ultima e di fatto verrà usata per la prossima stagione tra Coppa , Serie A e , verrà dunque in teoria abbandonata per tornare al classico tanto apprezzato dai tifosi bianconeri.

Sui social la prima maglia della Juventus 2019/2020 ha ricevuto parecchie contestazioni, ma anche diversi apprezzamenti da parte di chi è convinto che per evolversi la società di Agnelli debba anche puntare su queste nuove idee, come del resto accaduto con il logo.

Nella casacca della Juventus 2019/2020, tra il bianco e il nero che divide il kit, è tra l'altro presente una striscia rosa, colore che i bianconeri hanno indossato tra fine '800 e inizio '900, per poi utilizzarlo anche nella tanto discussa maglia del 2011.