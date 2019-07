Nuova maglia dell'Atalanta presentata: "Sudata sempre"

L'Atalanta presenta le sue nuove casacche per la stagione 2019/2020, ci sarà scritto "la maglia sudata sempre".

Sarà una stagione incredibile per l', in , nuovamente pronta a lottare per l'Europa in e magari togliersi la soddisfazione di andare oltre in Coppa e sollevare il trofeo. In vista della nuova annata al via ad agosto, la Dea ha presentato le nuove maglie.

Le casacche sono state presentate grazie a delle testimonial d'eccezione, ovvero tre modelle candidate al prossimo Miss Italia. La nuova maglia è stata prodotta con le ultime tecnologie, utili a migliorare in maniera costanteil comfort dei giocatori in campo.

La particolarità della nuova maglia dell'Atalanta è la scritta posta nella parte interna del collo: "La maglia sudata sempre" apparirà infatti nei kit che indosseranno Papu Gomez e compagni nel triplice impegno della squadra di Gasperini per la stagione 2019/2020.

La prima maglia è ovviamente nerazzurra, più aderente rispetto al passato, con un colletto a polo e una chiusua a scomparsa in stile retrò: è stato utilizzato un tessuto con trama orizzontale capace di apparire allo stesso tempo lucido e opaco a seconda del movimento.

Seconda casacca bianca, ma con una fascia nera e azzurra nella parte posteriore: inserito il logo dell'Atalanta intento a correre, come già osservato tra la fine degli anni '70 e l'inizio degli anni '80. Colletto nero a V e bordi della manica nerazzurri.

Le nuove maglie dell'Atalanta saranno ovviamente utilizzate nel pre-campionato, per poi venire mostrate al grande pubblico in occasione della prima gara di Serie A prevista ad agosto. Un mese più tardi via alla Champions e al sogno inseguito a lungo per tutta la scorsa stagione.